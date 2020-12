Spotted: de eerste beelden van de Gossip Girl-reboot

Menig millennial-hart zal sneller gaan kloppen bij horen van de woorden ‘Gossip Girl-reboot’. Je favoriete Upper East Siders terug op de buis? Yes please. En spotted: dit zijn de eerste beelden van het vervolg op de populaire serie.

Nee helaas, geen S. (Serena van der Woodsen) op Grand Central, maar een hele nieuwe lading aan acteurs is opengetrokken voor deze reboot.

Gossip Girl-reboot

Wat wél lekker oud en vertrouwd is, zijn de uniforms, de bevoorrechte scholieren en natuurlijk… Gossip Girl. Onder de eerste (korte) beelden is dan ook te lezen: ‘Class is in session at Constance Billard. Remember: no phones allowed…except for mine. XOXO, Gossip Girl.’

Nieuwe gezichten

Een hoop nieuwe gezichten dus, waaronder die van Savannah Smith. Ook Eli Brown (die je zou kunnen kennen van Pretty Little Liars of Spinning Out) en Whitney Peak (Molly’s Game) gaan een grote rol spelen. Vooral deze laatste twee moet je in de gaten houden: zij zouden deel uitmaken van het trio waar de gehele Gossip Girl-reboot om gaat draaien. Hier vind je de volledige cast. Wij wachten in spanning op het volgende sms’je. XOXO.

