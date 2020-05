Oh no: we moeten nóg langer wachten op de Gossip Girl-reboot

De reboot van ‘Gossip Girl’ begon steeds meer vorm te krijgen. Na acht jaar zouden we ein-de-lijk weer kunnen gaan genieten van onze favoriete Upper East Siders. Maar nu wordt ons geduld toch weer flink op de proef gesteld.

De entertainmentwebsite ‘Vulture’ meldt namelijk dat spin-off vanwege het coronavirus is uitgesteld tot volgend jaar.

Coronavirus

Door het coronavirus konden de opnames van de Gossip Girl-reboot nog niet beginnen. Volgens HBO Max-directeur Kevin Reilly waren alle voorbereidingen al getroffen, was de crew al in de pre-productiefase en stond alles klaar om te beginnen. Maar dat moet dus nu even uitgesteld worden.

Gossip Girl-reboot

De reboot maakt een sprong in de tijd en volgt – 8 jaar later – een nieuwe groep rijke tieners uit New York. ‘De nieuwe serie zal tonen hoeveel social media heeft veranderd in de levens van de huidige generatie’, vertelde producent Joshua Safran eerder.

Keren de oude castleden terug?

Door de komst van een nieuwe cast is het vrijwel zeker dat de oude castleden zoals Serena van der Woodsen, Blair Waldorf en Nate Archibald helaas niet terug zullen keren. Maar het feestje is natuurlijk niet compleet zonder de iconische stem en afsluiting: ‘XOXO, Gossip Girl’. Daarom zal Kristen Bell de vertrouwde stem van Gossip Girl wél opnieuw inspreken.

XOXO…

WarnerMedia maakte eerder al bekend wie er deel uit gaan maken van de nieuwe cast. Dat zijn Whitney Peak (Molly’s Game), Eli Brown (The F**ck-It List), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) en Jason Gotay (Peter Pan Live!). Zij zullen een rol krijgen in het vernieuwde ‘Gossip Girl’.

Het duurt dus allemaal nog even wat langer, maar het is het wachten waarschijnlijk meer dan waard.

Bron: Superguide.nl | Beeld: Gossip Girl