Toen vorig jaar het nieuws brak dat er een Gossip Girl-reboot zou komen, konden we het bijna niet geloven. Sindsdien gaan er – ironisch genoeg – veel geruchten de ronde. Tijd om de balans op te maken: dit is alles wat we tot nu toe (zeker) weten over de langverwachte Gossip Girl-reboot.

In juli 2019 brak het internet: er gingen geruchten rond over een reboot van Gossip Girl, de iconische tienerserie over de scandalous lives of Manhattan’s elite. Al snel bleek het niet om een ‘hoe is het nu met’-serie te gaan, maar een compleet nieuwe show met dus ook nieuwe personages. De reboot speelt zich in dezelfde wereld af als het origineel, alleen dan acht jaar later (nu dus). We weten dat Joshua Safran, Josh Schwartz en Stephanie Savage, die ook Gossip Girl maakten, de show produceren. In totaal komen er tien afleveringen, die te zien zullen zijn op de Amerikaanse zender HBO Max.

Keert de originele cast terug?

In de reboot zal het dus niet meer draaien om onze geliefde Upper East Siders. Toch is er hoop voor de fans van Serena, Blair, Chuck, Nate en Dan. De originele cast is namelijk wél benaderd, zo laat producer Josh Schwartz weten. ‘We hebben contact met hen opgenomen om te laten weten dat deze revival zou plaatsvinden en we hen daar graag bij zouden willen betrekken. Als ze dat ook zouden willen tenminste. Ze speelden deze personages zes jaar lang, en als ze het gevoel hadden dat ze het zo genoeg is geweest, willen we dat respecteren, maar het is natuurlijk geweldig om ze weer te zien.’

Tot nu toe is het nog niet bevestigd of één van originele castleden ook daadwerkelijk on board is. Chace Crawford (Nate) en Blake Lively (Serena) hebben aangegeven dat ze een comeback wel zien zitten, en ook Ed Westwick (Chuck) hintte erop los. Eerder werd al bekend dat Kristen Bell, de originele stem van Gossip Girl, sowieso terugkeert in de nieuwe serie en weer de bekende voice-over gaat inspreken.

Nieuwe cast van de Gossip Girl-reboot

Tijd om de new kids on the block aan je voor te stellen! Want ja, de ‘nieuwe’ Serena, Blair, Chuck, Nate en Dan zijn inmiddels bekend gemaakt. Volgens The Hollywood Reporter zullen vijf jonge acteurs in de hoofdrollen van hedendaagse Upper East Siders kruipen. Dat zijn: Whitney Peak (Molly’s Game), Eli Brown (The F**ck-It List), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) en Jason Gotay (Peter Pan Live!). Het is nog niet bekend welke rollen de jonge acteurs precies gaan vertolken, maar we zien Emily Alyn Lind en Whitney Peak wel voor ons als de nieuwe Serena en Blair!

De opnames beginnen in oktober

Hoewel de Gossip Girl-reboot eerst gepland stond voor eind 2020, gaat het toch wat langer duren. Zo werd in mei dit jaar bekend dat de opnames van de nieuwe serie werden uitgesteld wegens het coronavirus. Inmiddels hebben we goed nieuws: volgende maand beginnen de opnames voor de Gossip Girl-reboot écht, zo laat een woordvoerder van Warner Bros. aan Variety weten. Het nieuwe seizoen zal naar verwachting in 2021 uitkomen. Finger’s crossed!

