Met of zonder Serena en Blair: dit is er bekend over de Gossip Girl-reboot

Ons tienerhart maakte toch wel een klein sprongetje toen het nieuws over de reboot van Gossip Girl bekend werd. De haarbanden van Blair en de stijl van Serena waren op z’n zachtst gezegd wel iconisch te noemen. Maar keren deze immens populaire personages überhaupt terug in de show?

Daarin moeten we je helaas teleurstellen. Volgens de nieuwe streamingdienst HBO MAX zal het volgende seizoen niet langer draaien om onze geliefde Upper East Siders. Er zijn new kids in town die door Gossip Girl op elk social media-kanaal op de voet gevolgd worden. Toch is er hoop voor de fans van Nate, Chuck, Dan, Serena en Blair.

Wel benaderd

De originele cast is namelijk wel benaderd voor deze reboot, zo laat producer Josh Schwartz weten. ‘We hebben contact met hen opgenomen om te laten weten dat deze revival zou plaatsvinden en we hen daar graag bij zouden willen betrekken. Als ze dat ook zouden willen tenminste. Ze speelden deze personages zes jaar lang, en als ze het gevoel hadden dat ze het zo genoeg is geweest, willen we dat respecteren, maar het is natuurlijk geweldig om ze weer te zien.’

XOXO

En de bekende voice-over, gaan we die dan wel weer horen? Het feestje is natuurlijk niet compleet zonder de iconische stem en afsluiting: ‘XOXO, Gossip Girl’. Toch is ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Kirsten Bell staat er in ieder geval wel voor open, zo laat ze weten bij Comic Con. ‘Maybe. I’ll never tell’, reageerde de actrice dan ook op de vraag. Mysterieus…

Bron: Elle | Beeld: Still