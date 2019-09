Gossip Girl versus Élite: dit is wat de series wel én niet met elkaar gemeen hebben

Je kunt sinds vorige week vrijdag op Netflix terecht voor het tweede seizoen van Élite. Deze Spaanse tienerserie werd zelfs al voor de release vergeleken met Gossip Girl. Een vergelijking die uiteindelijk meer dan terecht bleek. En nope, dan hebben we het niet alleen over de piekfijne outfitjes en lookjes waar de elitaire scholieren in rondhupsen. In dit toplijstje leggen we je graag uit waarom je als Gossip Girl-fan nu naar Élite moet kijken.

1. De rich and famous

Net als Gossip Girl draait Élite ook om de levens van de rich and famous. Sterker nog: we belanden net als in 2007 weer op een prestigieuze school voor de allerrijksten. Ditmaal echter niet in Amerika maar in Spanje. Ondanks dat we van continent gewisseld zijn, zien de levens van de rijke tieners er verrassend hetzelfde uit: seks, drank en een boel drama. En genoeg zakcentjes om die vicieuze cirkel draaiende te houden. Daarmee komen we meteen bij de volgende gelijkenis: net als in Gossip Girl wordt het leven van de rijke tieners in Élite behoorlijk opgeschud wanneer drie doodnormale (lees: arme) tieners zich dankzij een beurs inschrijven op hún school.

2. Romantiek 2.0

Blair en Chuck; Serena en Dan… We kregen geen genoeg van de moeilijke liefdesgeschiedenissen in Gossip Girl. Élite doet er echter nog een schepje bovenop. Neem Ander en Omar, die beiden niet voor hun geaardheid uit durven komen. Of de liefdesdriehoek tussen Christian, Carla en Polo, die ook om te smullen is. Anders dan in Gossip Girl zijn de relaties in Élite echter een stuk realistischer. Misschien omdat deze Spaanse serie geen last heeft van die rare Amerikaanse preutsheid.

3. Whodunnit?

Wie is de Gossip Girl? Wie is de moordenaar? In zowel Gossip Girl als Élite probeer je als kijker aflevering na aflevering een mysterie te ontrafelen. Ondanks dat de Gossip Girl ook best wat levens verwoest heeft, staat er in Élite nog veel meer op het spel. In het eerste seizoen stond een moordmysterie centraal en in het pas op Netflix verschenen tweede seizoen krijgen we te maken met een verdwijning.

4. Niet oppervlakkig

Ondanks dat we dit toplijstje inluidden met de boodschap dat Élite draait om de levens van de allerrijksten, is de Netflix-serie toch niet oppervlakkig. Alhoewel het moordmysterie het hoofdonderwerp is, sluimeren er veel meer zaken op de achtergrond. We noemen homofobie, verslavingen en (seksueel) geweld. De tienerserie behandelt een hoop serieuze zaken, zo zie je zelfs in de eerste aflevering al hoe moslima Nadia wordt gedwongen om haar hoofddoek af te doen op school.

5. Miguel Herrán

Waar we vroeger massaal wegsmolten bij de aanblik van Chuck, hebben de tieners van nu hun zinnen gezet op Christian (Miguel Herrán). Deze Spanjaard kun je ook kennen als Río uit La Casa de Papel. Hij is trouwens niet de enige die La Casa de Papel-ster die je kunt spotten in Élite. Je ziet ook Jaime Lorente en Maria Pedraza voorbij komen. Heb je Vis a Vis ook gezien? Ook daar komen een aantal gezichten je bekend van voor.

6. 100 procent fresh

Als je kijkt naar de reviews van Gossip Girl en Elité dan zie je meteen dat deze laatste niet voor zijn voorganger onderdoet. Wat zeggen we: het eerste seizoen van Élite staat gewoon een dikke 100 procent op Rotten Tomatoes. En dat terwijl Gossip Girl seizoen 1 het moet doen met een 79 procent…

7. Gossip Girl, Riverdale en Big Little Lies

Oké, in dit toplijstje leggen we eigenlijk Gossip Girl en Élite naast elkaar. De Spaanse Netflix-titel doet ons echter ook sterk denken aan twee andere fijne series, namelijk Riverdale (kleurenpalet, tempo, aantrekkelijke tieners) en Big Little Lies (flash forwards, wrijving tussen culturen). Met andere woorden: Élite biedt een enorm interessante mix van allerlei elementen uit onze andere favoriete series.

Hoogste tijd om deze serie op je Netflix-lijstje te zetten, dus. En blijkt het dan toch niet zo je ding dan is het gelukkig slechts een kwestie van tijd voordat je die reboot van Gossip Girl kunt checken. Hou jij meer van lezen? Check dan hier ons nieuwste leeslijstje.