Helaas, helaas, zondag kon Nederland niet winnen van de Verenigde Staten. Toch is dat geen reden voor haat en nijd tussen de twee teams. Nee, Shanice zou Shanice niet zijn als ze deze heerlijke sportieve foto niet zou delen.

Want hoewel ze ook aangaf dat de media in haar hoofd zijn gaan zitten dit WK, betekent dat niet dat ze na het verlies bij de pakken neer is gaan zitten. Nee, als een echte winnaar geeft ze de Amerikaanse sterspeler Megan Rapinoe een kus op haar wang. ‘Het universum heeft een foto van ons samen nodig, dus hier is-ie’, schrijft ze bij het fantastische plaatje.