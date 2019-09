Goud: de hysterische reactie van Martien Meiland op zijn nominatie voor de Gouden Televizier-Ring

Nederland houdt van Martien Meiland. Dat blijkt maar weer uit het feit dat zijn tv-programma Chateau Meiland is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Martien hoorde het nieuws vandaag en is door het dolle heen.

In een video reageren Martien en zijn vrouw Erica op de nominatie – uiteraard op een heerlijk hysterische manier. ‘Hoe vet is dit! Dit maak je maar één keer in je leven mee. We zitten gewoon bij de eerste drie!’, schreeuwt het stel.

Martien slaat een hand voor zijn mond als hij zich realiseert dat tout bekend Nederland op 9 oktober bij het Gouden Televizier-Ring Gala in AFAS Live in Amsterdam zal zijn. ‘Dan gaan we tussen die andere mensen zitten!’

Wijnen, wijnen!

Hij moet van Erica alvast zijn speech voorbereiden. ‘Maar we gaan eerst drinken,’ reageert Martien. Hij maakt zich nu al druk over zijn smoking. ‘Wat erg hè? Wat moet ik aan? Hoe moeten we erheen?’

Kijkcijferhit

Chateau Meiland heeft zich ontwikkeld tot kijkcijferhit van SBS6. Op maandagavonden trekken de afleveringen regelmatig 1,2 miljoen kijkers. Daarnaast is Martien een terugkerende gast in Ranking the Stars. Op maandag 23 oktober maakt hij zijn presentatiedebuut in het nieuwe SBS6-programma Cash or Trash.

Andere genomineerden

Martien en Erica moeten het met hun populaire programma opnemen tegen Expeditie Robinson en Beste zangers. Die twee waren al eerder genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Robinson, dat dit seizoen verhuisde van RTL 5 naar RTL 4, dong in 2015, 2017 en 2018 mee. Ook in 2004, toen Expeditie Robinson nog te zien was op Net5, maakte het programma kans op de Televizier-Ring.

Presentatoren

Rik van de Westelaken en Dionne Stax nemen samen de presentatie van het prestigieuze gala op zich. Eigenlijk zou Rik 9 oktober een duo vormen met Jan Smit, maar die is vervangen door Dionne omdat hij tot de genomineerden behoort met zijn programma Beste zangers.