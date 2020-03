Goud geld: Vlaamse ‘de Mol’ start met schokkende opening

We gaan het niet nog een keer herhalen, je moet de Vlaamse de Mol gewoon gaan kijken. Het seizoen begon afgelopen zondag en ging dan ook van start met een schokkende opening. Want wat zou jij over hebben voor een vrijstelling?

Let op: spoilers!



De kandidaten staan namelijk meteen al oog in oog met dé Mol, voordat het programma überhaupt officieel begonnen is. En dan krijgen ze een behoorlijk dilemma voorgelegd. De eerste aflevering naar huis, dat wil natuurlijk niemand. Maar hoeveel geld heb je over voor een vrijstelling?

Schokkende opening de Mol

Wetende wat ze hierin geboden hebben, gaan de deelnemers de eerste opdracht in. Iedereen zit vastgebonden en de enige die hen kan bevrijden is Gilles. Anders dan in ons eigen kikkerlandje is het niet een groot raadsel wat er moet gebeuren, maar het doel is simpel: zorg dat alle kandidaten uiteindelijk op de groepsfoto staan door een bepaalde berg te bereiken. Hoewel wat angst overwonnen moet worden bij het abseilen, lukt het en lijken ze 5000 euro verdiend te hebben. Maar niks is minder waar: er is meer dan 10.000 euro geboden voor de eerste vrijstelling. Ai, domper. Maar wel een schokkende opening voor de Mol.

Geld verdienen

Toch is er nog geen reden tot paniek: de kandidaten kunnen in totaal 100.000 euro winnen. Of ja, min die 10.000 nu dus. In de volgende opdracht moeten zeven kandidaten zien te overleven op een band achter een bootje. Twee anderen moeten in de lucht vragen goed zien te beantwoorden. Geven ze een fout antwoord, dan zal de snelheid van de ‘aquaspeed’ verhoogd worden. Uiteindelijk weten ze iedereen aan land te krijgen en is er weer cash in de pot.

Plottwist

En hoewel ze in het begin al meteen rechtstreeks in onderhandeling gingen met de Mol, is er op het einde misschien nog wel dé plottwist der plottwisten. In een kist zit namelijk de naam van dé Mol. Maar ja, ga je dit kistje openmaken? En wat zijn de gevolgen als je het doet? Zo. veel. vragen. Wij zitten volgende week in ieder geval weer klaar voor onze nieuwe Vlaamse vrienden.

