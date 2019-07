Liefjes, er kan weer gehuild worden! Ter ere van de 25e verjaardag van de tranentrekkende film Shawshank Redemption wordt de klassieker later dit jaar opnieuw uitgebracht in de bioscoop. Dooie mus is wel dat dit volgens Entertainment Weekly echter alleen gebeurt in de Verenigde Staten. Maar hey, misschien lezen Vue, Pathé of Euroscoop mee…?

In 1994 kwam Shawshank Redemption, naar een verhaal van Stephen King, voor het eerst uit. In eerste instantie leek de film met een opbrengst van ‘slechts’ 28,3 miljoen dollar weinig succesvol. Ter vergelijking: The Lion King bracht eerder deze week na negentien dagen al een miljard dollar in het laatje. Toch is Shawshank Redemption een klassieker en staat de film al jaren boven aan de lijst van best gewaardeerde films op IMDB.

Shawshank Redemption vertelt over de vriendschap tussen twee gevangenen in de Shawshank-gevangenis. Andy Dufresne (Tim Robbins) zit onterecht vast voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Met hulp van zijn nieuwe vriend Red (de daar nog piepjonge Morgan Freeman) probeert hij te ontsnappen uit de gevangenis.

De film werd, ondanks de tegenvallende box office, wel genomineerd voor zeven Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Acteur (Freeman). De film won er echter niet een.

