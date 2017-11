De grappigste tweets rondom de elfde aflevering van Expeditie Robinson

Oh my, wat was de aflevering van Expeditie Robinson van gisteravond spannend! Die proef, het duel op finalisteneiland, de complotjes, en natuurlijk de eilandraad. Nog een keer genieten? Lees hieronder wat er tijdens de uitzending werd getwitterd.

Let op: spoilers!

Roeland die zegt dat Imke zichzelf boven de groep plaatst.

Roeland praat tegen de anderen alsof het kleuters zijn.

Roeland wil Imke kapot maken.

Roeland moet even zijn arrogante muil houden.#ExpeditieRobinson — Frank (@FrankvW1985) 16 november 2017

Haa daar hebben we Roeland weer #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/f1h7MiZL1n — Joost Artz (@JoostArtz) 16 november 2017

Is Roeland al gevraagd voor The Passion? Want hij zou de perfecte Judas zijn #ExpeditieRobinson — Jadira Cornelisse (@Jadiracor) 16 november 2017

Het moment dat je liever Roeland ziet vertrekken dan Soundos. #ExpeditieRobinson — Irene! (@8_Serendipity_8) 16 november 2017

Roeland…een wolf in Soundoskleren #ExpeditieRobinson — Niels Jongmans (@Pengpo87) 16 november 2017

Even he. Je kan me niet vertellen dat Roeland niet op Moffel lijkt. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/g73XDsldUc — Susanne (@msvanwalderveen) 16 november 2017

Roeland met een vluchtelement waar Epke jaloers op zou zijn. #ExpeditieRobinson — Nick (@nickhoekman) 16 november 2017

Danny heeft slijmbeurs ontsteking door het schrijven van extra stemmen #ExpeditieRobinson — Jadira Cornelisse (@Jadiracor) 16 november 2017

Ik vraag me eigenlijk gewoon vooral nog steeds af wat er nu precies gebeurd is met de wenkbrauwen van Imke. #expeditierobinson — Lisse (@lissevandegroep) 16 november 2017

Ik vraag me nou al weken af of Imke en Carlos al hebben liggen copuleren in de bosjes. #ExpeditieRobinson — Sip Markink (@SipMarkink) 16 november 2017

Je hoort nu gewoon de baarmoeder van Imke huilen, omdat Carlos weg moet.#ExpeditieRobinson — Nousjka (@NBe1989) 16 november 2017

Kan iemand Imke en Carlos even vertellen dat ze niet op Temptation Island zitten? #expeditierobinson — Merel (@WebMerel) 16 november 2017

Zorgt Soundos er toch nog voor dat ik om d’r moet lachen #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/UIHwfT6Pf9 — Joël (@jooeldk) 16 november 2017

Carlos heeft leuke verhalen gehoord over Niels.

Die zijn er denk ik uit geknipt.#ExpeditieRobinson — tvrecentweets (@tvrecentweets) 16 november 2017

Carlos zit nu thuis te kijken en ziet dat Niels en Kaj allang Ananas hadden gegeten.. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ZLwcymu5cR — Lisanne van der Meer (@lisanne_vdmeer) 16 november 2017

Beeld RTL