Met deze (gratis) online cursussen breng je je skills naar een hoger niveau

Heb je genoeg van al dat bankhangen, ben je uitgekeken op Netflix en zijn er geen klusjes meer in huis om eens flink onder handen te nemen? Overweeg dan eens om aan de slag te gaan met online cursussen. Sinds de coronacrisis is het aanbod enorm en kun je (vaak gratis) je skills een boost geven.

Win-win dus, want zo verveel je je niet én leer je eens iets nieuws bij. We zetten de meest uiteenlopende online cursussen voor je op een rijtje.

LEES OOK:

Laat de verveling toe: waarom je heus ook mag niksen

MasterClass

In MasterClass worden verschillende online cursussen gegeven door mensen die zeer goed zijn in hun vak. Je leert koken van Gordon Ramsay, tennissen van Serena Williams en acteren van Natalie Portman. Ook is er een masterclass beschikbaar over creativiteit en leiderschap van niemand minder dan Anna Wintour. Let op, deze masterclasses zijn niét gratis: je koopt nu een jaarabonnement voor €200 en je kan daarmee twee cursussen uitkiezen. Ook is er nu een actie dat je vervolgens een abonnement gratis mag weggeven, dus als je slim bent deel je het samen met je partner of vriendin.

Cursus fotograferen van Nixon

Heb je onlangs een gloednieuwe fotocamera gekocht of heb je er nog een in de kast liggen? Ga ermee aan de slag! Je camera kan veel meer dan alleen fotograferen in de automatische stand. Nixon biedt nu een cursus fotografie aan voor degenen die hun fotografie skills naar een hoger niveau willen tillen.

Gratis cursus Photoshop

Soofos biedt een online cursus over Photoshop. In 14 uur aan videomateriaal leidt de instructeur, Photoshop Certified Expert Martijn van Weeghel, je door het uitgebreide programma heen met leuke, creatieve oefeningen.

Cursus ‘wat je nou echt leuk vindt’

Skillshare biedt workshops en online cursussen over van alles, van food fotografie tot tekenen en het verbeteren van je productiviteit. Ben je de laatste tijd aan het twijfelen over wat je nu écht leuk vindt? Met deze cursus doe je zeven oefeningen die je helpen daar achter te komen. Skillshare biedt een gratis proefperiode aan van twee maanden.

Leer een nieuwe taal

Heb je altijd al een nieuwe taal willen leren? Dan heb je daar nu tijd voor! Bij Laudius leer je in ongeveer tien maanden tijd voor €99 een hele nieuwe taal. Als je iets laagdrempelige wil beginnen kun je aan de slag met de apps Duolingo of Babbel. Hiermee leer je jouw eerste woorden in een andere taal. Ook kun je de Chrome extensie Language Learning With Netflix te downloaden. Hiermee kan je je favoriete series bingen in een vreemde taal. Je ziet de ondertiteling dan in twee talen en je kan woorden die je niet kent opzoeken in hun ingebouwde woordenboek. Handig!

Gratis webinars

Is een volledige cursus toch iets too much? Dan is een gratis webinar wellicht een optie. Career Contessa biedt ze gratis aan in deze crisis. In een kortweg een uurtje duik je in een specifiek onderwerp.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL.nl | Beeld: iStock