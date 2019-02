Gratis (!) tuinplanten scoren? Breng dan op 23 maart een bezoekje aan dit tuincentrum

De lente is al helemaal in aantocht: de temperaturen kunnen zelfs oplopen tot 20 (!) graden. Grote kans dat jouw tuin nog niet helemaal klaar is voor dit nieuwe seizoen. Wil je al snel kunnen genieten van een fleurig uitzicht? Breng dan op 23 maart een bezoekje aan de Intratuin.

Op die bewuste zaterdag kun je namelijk bij het tuincentrum twee gratis tuinplanten afhalen. Jep, je leest het goed. Gratis!

Ruilhandel

Voor twee tuinplanten hoef je geen cent neer te tellen op 23 maart, maar moet je wél een stoeptegel meenemen. Het idee is dat je er eentje meeneemt uit eigen tuin om dat gat vervolgens op te vullen met groen, voor een groenere leefomgeving.

De actie is bedacht door Intratuin en vereniging Groei & Bloei. Niet alleen om jouw tuin een stuk gezelliger te maken, maar ook vanwege het duurzame aspect. De ruimte voor of achter jouw huis wordt namelijk leefbaarder voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten wanneer deze groener is. Ook de afvoer van regenwater heeft er baat bij. ‘Dit kan in een natuurlijke bodem beter naar beneden zakken, waardoor de riolering minder snel overbelast raakt’, melden Intratuin en Groei & Bloei.

Waar, hoe laat, wanneer?

Omcirkel 23 maart in je agenda, want dat is de dag waarop je je naar Intratuin moet haasten. Tussen 10.00 en 15.00 uur kun je dan een tuintegel (voorwaarde: één per klant) inwisselen voor twee vaste planten, waaronder vrouwenmantel (Alchemilla) en ijzerhard (Verbena). Meer informatie vind je hier.

