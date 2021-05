Is de ‘gravinfluencer’ in love? Eloise deelt zoenfoto op Instagram

Gravin Eloise is verliefd! Tenminste: daar lijkt het sterk op. Weekblad Privé heeft namelijk een foto gevonden waarop de gravin zoenend is gespot. Zal de oudste kleindochter van prinses Beatrix een leuke jongen aan de haak hebben geslagen?

Gravin Eloise verliefd

Bronnen zeggen dat Eloise dit verliefde kiekje zelf heeft geplaatst op Instagram. Dat wij de foto nergens kunnen vinden is omdat de gravin ook een privé-account heeft met ongeveer 400 volgers. Daarop zou ze deze romantische foto wel hebben gedeeld met haar vrienden en vriendinnen.

Eerste reactie Eloise

De nieuwe liefde van Eloise zou naar de naam Floris luisteren. Het management van de Gravin heeft gelijk gereageerd op de uitgelekte foto. Aan Shownieuws laat haar woordvoerder weten: “Als ze gaat reageren zal ze dat doen via Instagram”. Dat heeft ze nog niet gedaan, maar aangezien de ‘gravinfluencer’ enorm open en eerlijk is op Instagram zullen we vanzelf wat horen als dit daadwerkelijk haar nieuwe liefde is.

Te veel druk

Eerder liet Eloise al weten dat ze op haar open Instagram-account niet snel over haar liefdesleven zou praten. “Ik heb één keer in een interview gezegd dat ik met iemand ging. Een dag later maakte ik het uit”, vertelt de gravin erover. “Dat fragment over mijn dateleven wordt nog steeds gebruikt en kwam zelfs voorbij in De Slimste Mens. Sindsdien deel ik er niks meer over, er ligt te veel druk op.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ELOISE ⚡️⚡️⚡️ (@eloisevanoranje)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress