This is the moment you’ve waited for: vervolg ‘The Greatest Showman’ in de maak

‘Ladies and gents, this is the moment you’ve waited for.’ Al sinds we dansend en zingend uit de bioscoop kwamen bij deze kaskraker uit 2017 is het wachten op een tweede film. En nu dus eindelijk bevestiging: het circus gaat verder. De regisseur kondigt namelijk een vervolg aan op ‘The Greatest Showman’.

Wie al kaartjes heeft weten te bemachtigen voor de show van Hugh Jackman in de Ziggo Dome kan dan al helemaal los. De acteur, die de hoofdrol speelt in ‘The Greatest Showman’, zal tijdens dit concert heel wat nummers uit de film ten gehore brengen. Maar het is never enough en we willen meer, meer, meer! Dromen komen uit en daarom zijn de makers al druk bezig met het plannen van een opvolger.

Groot succes

Regisseur Michael Gracey laat weten aan The Sun: ‘Wanneer een film zo’n succes heeft, is het niet gek dat er om een vervolg wordt gevraagd. Dus daar hebben we het nu over en we zijn al aan het werk aan de nieuwe.’ Wanneer we weer naar de bioscoop kunnen, is nog niet helemaal duidelijk. Tot die tijd zetten we nog maar even de playlist van de eerste film hard op. ‘Oh, this is the greatest show!’

Bron: Boulevard | Beeld: ANP