Greenpeace in Rusland speelt handig in op het succes van de Face-app waar je door een kiekje van jezelf te uploaden jezelf als opa of oma terugziet. Ze lanceerden de campagne EarthApp waar je kunt zien hoe mooie plekjes van nu, er over een aantal jaar bij zullen liggen. En da’s toch confronterend.

Klimaatverandering is aan de orde van de dag, en we zouden ons er waarschijnlijk drukker over moeten maken dan we nu doen. Greenpeace zoekt natuurlijk steeds naar mogelijkheden om dat op de juiste manier onder de aandacht te brengen, en we moeten zeggen, dit is weer slim bedacht. Diana Volkova, creative van het reclamebureau waarmee Greenpeace Rusland deze campagne lanceerde zegt erover: ‘Klimaatverandering wordt steeds moeilijker om te negeren. We zien hoe het weer verandert en hoe ecosystemen steeds instabieler worden. Als we FaceApp gebruiken, kunnen we ons ook afvragen hoe de wereld eruit zal zien tegen de tijd dat wij op onze FaceApp foto gaan lijken. We hebben niet veel tijd meer, maar er ís in ieder geval nog tijd. Het is tijd om nu te handelen.’

FaceApp voor de aarde: EarthApp

Hieronder zie je verschillende plekken op aarde, met een tweede foto van hoe die plekken er uit zullen zien als we nu niets doen. Zo zie je bijvoorbeeld St. Petersburg in de toekomst als het ondergelopen is met water uit de Neva rivier.

Bron: thedrum.com | Beeld: Pexels.com

