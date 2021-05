Dit ‘Greys Anatomy’-personage speelt in de ‘Sex and the city’ reboot

Het is overbodig te zeggen dat we ons verheugen op ‘Just like that’, de reboot van ‘Sex and the city’ die binnenkort wordt opgenomen. Weliswaar zonder Kim ‘Samantha’ Catrall en Mr. Big, maar wel met een trits andere leuke acteurs. Waaronder ook een oude bekende.

Niemand minder dan Sara Ramirez maakt haar opwachting in de nieuwe serie. Je kunt haar kennen van ‘Grey’s Anatomy’, waar ze tot en met 2016 de rol van dr. Callie Torres speelde. In ‘Just like that’ speelt serie een ‘non-binaire, queer stand-up comedian’ genaamd Che Diaz. Che host een podcast waarin Sarah Jessica Parker, Carrie, regelmatig haar opwachting maakt. De Mexicaans-Amerikaanse Sara vertelde vorig jaar dat ze zich identificeert als non-binair.

Progressieve kijk

‘Che is een aanwezig iemand met een groot hart, een geweldig gevoel voor humor. Haar progressieve, menselijke kijk op genderrollen heeft haar podcast enorm populair gemaakt’, laat HBO weten in een persbericht.

Jennifer Hudson

Eerder al werd bekend dat de cast van de nieuwe versie van ‘Sex and the city’ een stuk inclusiever wordt dan het origineel. Er zijn in ieder geval drie vaste rollen weggelegd voor vrouwen van kleur. Even werd gefluisterd dat Jennifer Hudson ook terugkeert. ‘Ik hoop het! Dat zou cool zijn. Ik ben er voor in’, reageerde Jennifer.

De opnames voor ‘Just like that’ starten dit voorjaar. Er zijn 10 afleveringen van een halfuur in de maak. Het wordt uitgezonden op in ieder geval HBO Max, maar wanneer precies is voorlopig nog niet bekend.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress