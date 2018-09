Grijp je kans: Gossip Girl’s Ed Westwick is weer vrijgezel

Goed nieuws voor alle vrijgezelle vrouwen! Gossip Girl-hunk Chuck heeft een punt gezet achter zijn relatie met Jessica Serfaty. Ed en Jessica waren sinds mei 2017 een setje.

Het Britse boulevardblad The Sun heeft van een bron te horen gekregen dat Ed en Jessica nog steeds van elkaar houden en met elkaar praten. Op dit moment hebben ze ervoor gekozen om aan zichzelf en aan hun carrière te werken.

Ed Westwick heeft tijdens de populaire serie Gossip Girl heel wat vrouwenharten veroverd. Jessica was de afgelopen tijd Ed’s steun en toeverlaat toen hij (tot drie keer toe) werd beschuldigd van seksueel misbruik. Inmiddels is hij vrijgesproken, maar de beschuldigingen hebben hem wel zijn rol in de BBC-serie Ordeal by innocence gekost.

Bron: De Telegraaf | Beeld: Getty Images