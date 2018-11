Grijp je kans: ook niet-stewardessen mogen dit jaar meedansen in de All you need is love-kerstspecial

Kerstavond is kerstavond niet zonder All you need is love. Traditiegetrouw zit Nederland op 24 december met zakdoekjes in de aanslag voor de televisie om te genieten van de cheesy zwijmelverhalen, zoetsappige verrassingen in de studio én natuurlijk de jaarlijkse stewardessendans. Maar met dat laatste is dit jaar iets speciaals aan de hand.

Als je ook maar een béétje All you need is love-fan bent weet je natuurlijk wat er met de ‘stewardessendans’ bedoeld wordt: dit is het moment in de kerstspecial waarop een gigantische groep stewardessen – en een enkele steward – op Schiphol zingt en danst op de kersthit Santa Claus is coming to town van Mariah Carey.

#Lifegoals

Voor wie graag eens mee zou doen aan het dansfestijn maar geen steward(ess) is, hebben we goed nieuws. Dit jaar mogen ook doodgewone niet-luchtvaartmedewerkers deelnemen aan de opnames. Dat betekent dat je jezelf terug kunt zien in de kerstspecial op tv. Over je dansskills hoef je je geen zorgen te maken; als je je benen in de lucht kunt schoppen en een vliegtuig na kunt doen met je armen is dat doorgaans al voldoende.

Verover je plek

Is deze rol jou op het lijf geschreven? Je kunt jezelf vandaag nog verzekeren van een plekje. Alles wat je moet doen is een limited edition All you need is love X RUMAG-sweater scoren. Je kunt ‘m hier kopen voor € 24,95. Extra leuk: de opbrengst gaat naar stichting Het Vergeten Kind, dat strijdt voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Agenda erbij

De opnames vinden plaats op 13 december (Schiphol) en 15 december (verschillende locaties door het hele land). Wel zo handig dus als je een van deze data vrijhoudt.

Alleen al voor het surprise-effect voor je familie op 24 december zouden wij het doen.