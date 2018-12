Wat groeit-ie hard! Zwangere Meghan Markle onverwachts bij Britse Fashion Awards

Geheel onverwachts is Meghan Markle, Duchess of Sussex, gisteravond opgedoken tijdens de uitreiking van de Britse Fashion Awards. Daar verscheen ze als verrassing op het podium om een prijs uit te reiken aan de ontwerpster van haar bruidsjurk van modehuis Givenchy, Clare Waight Keller.

De buik

Voor alle aanwezigen in de Royal Albert Hall in Londen – inclusief Clare – kwam Meghan’s bezoek als een complete verrassing. Ineens was ze er. Hoewel er een groots applaus was voor de winnares van de British Womenswear Designer of the Year, waren alle ogen uiteraard gericht op ‘de buik’, die de royal nu écht niet meer kan verhullen.

Beeldschoon

In een strakke, elegante zwart fluwelen japon – van Givenchy, of course – verscheen Meghan op het podium, waar – vol in de spotlights – duidelijk werd dat de hertogin inmiddels al op, of zelfs al over de helft van haar zwangerschap is. Met haar donkere haar strak in een lage knot, haar signature naturel make-up, stijlvol zwart gelakte nagels en haar handen om haar buik (waar volgens kenners niet één maar zelfs twee kindjes in bivakkeren) gevouwen, vormde de vrouw van prins Harry een beeldschoon plaatje.

‘Deze vrouw is geweldig’

Nadat Meghan Clare op het podium eerde en de award overhandigde, nam de creatief directeur van het modehuis het woord om de hertogin te bedanken. “Deze vrouw is zo geweldig. Ik heb Meghan persoonlijk leren kennen. Dat iemand zoals zij je vertrouwt tijdens een fantastisch moment in haar leven is voor mij een ongelooflijke eer. En ik kan je niet genoeg bedanken, omdat het een prachtig moment was. Bedankt”, aldus de designer.

