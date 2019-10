Groener op vakantie: zo doe je dat

Kies voor dichterbij

Hier kunnen we lang en kort over lullen. Maar als het milieu je echt aan het hart gaat en je groener wilt reizen, dan vlieg je niet meer de oceaan over voor een leuk tripje. Natuurlijk is wandelen of fietsen de schoonste manier om je voort te bewegen, maar overal waar je met de trein kunt komen telt ook. Je moet het er dus voor over hebben om misschien niet jouw nummer één land op je bucketlist een bezoekje te brengen.

Daarbij duurt de reis om er te komen waarschijnlijk ook wat langer. Want of je nu met het vliegtuig gaat of met de trein, de tijd die je onderweg bent verschilt aanzienlijk. Máár, er zijn ook voordelen. Je hoeft niet in te checken en hebt geen rekening te houden met extra wachttijden op het vliegveld. Je kunt genieten van het mooie uitzicht vanuit de trein en doordat je langzaam het landschap ziet veranderen kom je niet ineens plompverloren op je bestemming aan. Dus zet een lekker muziekje op, zorg voor goed gezelschap en wat te snoepen en enjoy the ride.

Ben je geen treinliefhebber? Kijk dan of je een trip met een catamaran of zeilboot kunt boeken. Zo doe je er ook wat langer over, maar -als je geen last hebt van zeeziekte – heb je wel een geweldige tocht!