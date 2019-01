In deze stad is zojuist het grootste chocolademuseum ter wereld geopend

Het is toch wel de droom van iedere chocoladeliefhebber: een heus chocolademuseum met ja, ALLES over chocolade. Dit weekend heeft het grootste chocolademuseum ter wereld zijn deuren geopend. En het beste van alles is dat je er maximaal twee uurtjes voor hoeft te reizen. Je vindt het museum namelijk in Antwerpen.

Wij weten al waar jouw volgende tripje naartoe gaat.

Chocolademuseum

Het museum, dat Chocolate Nation heet en aan het Koningin Astridplein gevestigd is, heeft net het openingsweekend achter de rug en is volledig gevuld met alles wat met chocolade te maken heeft. Zo staat het museum van 4.000 m2 niet alleen vol met vitrinekasten en informatiebordjes (thank god), maar vind je hier ook een heuse jungle en een nagebootste Antwerpse haven, waar de cacao België binnenkomt. Ook zijn er ateliers, workshopruimtes en een zogeheten Bean To Bar Laboratorium waar chocolatiers aan het werk zijn en je zelf ook een workshop kunt volgen.

Smaakbeleving

Een chocolademuseum is natuurlijk niets zonder dat je zelf chocolade kunt proeven. Zo vind je in het museum ook een ‘fantasiemachine’ die je laat zien hoe (en waarom) Belgische chocolade zo beroemd is geworden. En daarnaast zijn er genoeg proeverijen waar jij als chocoladelover goed terecht kunt. Binnenkort maar eens een bezoekje brengen aan dit museum? Meer informatie vind je op de website van Chocolate Nation.

Bron: Lindanieuws | Beeld: iStock