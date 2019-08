Grote kans dat er andere planeten zijn waar meer leven is dan op aarde

‘Extra terrestrial life’, alleen die naam al klinkt zo heerlijk mysterieus dat je direct zin krijgt in een aflevering van ‘Star Trek’. Maar zo fictie als het mag klinken, er zijn dagelijks wetenschappers die het heelal in loeren op zoek naar buitenaards leven. En de kans dat dat bestaat is dus heel groot, blijkt.

Nieuw onderzoek toont aan dat we, in onze zoektocht naar aliens, ons moeten gaan richten op zogenaamde ‘exoplaneten’. Dit zijn planeten die draaien om andere sterren dan onze zon. Het probleem met deze uit de kluit gewassen stenen is dat ze zich zo ver buiten ons zonnestelsel bevinden, dat we ze nauwelijks kunnen bestuderen, laat staan een bezoekje brengen.

Koekeloeren

Uit de studie is gebleken dat deze exoplaneten hoogstwaarschijnlijk oceaancirculatiepatronen hebben die zelfs nog beter geschikt zijn voor leven dan die van onze eigen oceanen. Omdat de joekels zo ver buiten ons bereik liggen hebben onderzoekers aan de hand van informatie die telescopen ons geven over hun atmosfeer, computermodellen gemaakt die ons een kijkje geven in het klimaat van deze planeten.

Beam me up

Uit die modellen blijkt dat er werelden, ver ver hier vandaan, bestaan die nog beter geschikt zijn voor leven dan hier op aarde. Maar de belangrijkste conclusie is dat het bijna zeker is dát er in het heelal leven is. Maar in welke vorm, dat blijft gissen. Doordat wetenschappers nu een duidelijker beeld hebben van het soort planeten waar leven mogelijk is, kunnen ze deze informatie gebruiken bij het bouwen van telescopen waarmee we de exoplanten beter kunnen bestuderen. Tot die tijd doen wij nog een rondje Star Trek.

Bron: Independent.co.uk | Beeld: Unsplash