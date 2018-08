Grote ophef op social media om quotes uit boek van vlogger Jamie Li

Het boek van Jamie Li ligt op social media flink onder vuur. Hierin schrijft de vlogger onder andere dat vrouwen voor hun vriend maar zin moeten maken om te seksen.

In haar boek Sexy but tired, but sexy legt YouTuber Jamie Li uit hoe je alle ballen in de lucht houdt en tóch sexy door het leven gaat. Haar uitspraken vallen op social media echter niet in goede aarde. Met name de passage waarin Jamie Li schrijft dat vrouwen maar zin moeten maken voor seks, roept felle kritiek op. Het stuk luidt als volgt:

‘Als je geen zin hebt, moet je zin maken.

Want mannen moeten hun zaad kwijt. Ze kunnen er ook niks aan doen. Het zaad moet eruit. Is de zak geleegd, dan heb jij de man terug waar je voor hebt getekend. Dan is ie weer leuk en gezellig. Maar hoe maak je dan zin?’

Onder andere Tim Hofman reageert fel op de quotes van Jamie Li. In zijn Instagram Stories schrijft hij als reactie op de bovenstaande passage: ‘Misschien moet je vent zich leren inhouden. Of aftrekken. Of iets anders. Maar fuck dit.’

Daarnaast laat hij zich uit over andere thema’s in het boek, zoals het moeten ‘verbergen van je buikje en bips vol cellulite’. Hij schrijft: ‘Misschien is het een idee om buikjes en cellulite niet weg te zetten als lelijk, ik noem maar wat.’

Een ander punt van kritiek is hoe Jamie Li in Sexy but tired but sexy uitlegt hoe je ‘uiterst stijlvol je zwangerschap doorkomt en gelakt en gewaxt die bevalling aftikt’. Daarop reageert Tim: ‘O for fuck’s sake, er groeit een kind in je, mag je haar dan goddomme even in de war zitten en je nagels ff niet gelakt.’

Ook andere Twitteraars laten zich negatief uit over het boek.

Reactie van management

Aan VIVA laat de manager van Jamie Li weten dat de influencer nog steeds volledig achter haar tekst staat. ‘Uiteraard bezien binnen de juiste context,’ voegt ze eraan toe.

Ook kritiek op Fajah

Op de lancering van VIVA’s seksspeeltjeslijn kreeg Fajah Lourens – aan wie het eerste exemplaar van de collectie overhandigd werd – ook kritiek te verduren toen zij zich uitliet over het vrouwelijk libido. Op het podium vertelde zij dat mannen nu eenmaal vaker zin hebben in seks, omdat bij vrouwen het hoofd vaak vol zit met zaken zoals kinderen en het avondeten. Die uitspraak deed pijn aan het feministenhart van VIVA’s journalist Milou Deelen. ‘Ik ben het niet met Fajah eens,’ sprak ze voor het aanwezige publiek. ‘Het komt ook vaak voor dat ík zin heb en de man niet.’