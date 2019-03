De grote R. Kelly update: dit is wat je wilt weten over R. Kelly, Gayle King en Joycelyn Savage

Terwijl afgelopen weekend alle ogen gericht waren op de documentaire Leaving Neverland draaide het mediacircus rondom R. Kelly gewoon op volle toeren door. Op dat we het amper kunnen bijhouden, maar we niets willen missen presenteren wij u: de grote R. Kelly update.

Bizar fragment: Joycelyn Savage (21) en Azriel Clary (23) prijzen hun partner R. Kelly de hemel in tijdens interview

Surviving R. Kelly

Vanaf het moment dat de documentaire Surviving R. Kelly begin januari te zien was (en nog steeds te zien is via Vimeo #tip), is het spektakel rondom R. Kelly en zijn vermeende seksueel misbruik met minderjarigen ontploft. Iedere dag druppelen er nieuwe details binnen. Is het niet de advocaat van de vrouwen die een duit in het zakje doet met ‘nieuwe sekstapes’, dan is het wel R. Kelly himself die bij interviews aanschuift om alles te ontkennen. Gayle King – in een week uitgegroeid tot de meest kalme interviewster ter wereld – interviewde naast meneer Kelly ook zijn vriendinnen en gaf op haar beurt weer een interview over dat interview (#inception). Kortom: er is genoeg te vertellen.

First things first: hoe is het met R. Kelly himself?

Alweer twee weken geleden meldde de 52-jarige Robert Kelly zich bij de rechtbank in Chicago vanwege tien aangiftes van seksueel misbruik tegen hem. Zijn borg stond op 1 miljoen dollar, waarvan hij 100.000 dollar direct moest afrekenen om op borgsom vrij te komen. Dat geld had hij niet, want, zo bleek: R. Kelly was lang niet zo rijk als iedereen dacht. Uiteindelijk wist hij toch zijn borg te betalen – met dank aan een anonieme geldschieter – met de publieke mededeling dat hij nog maar $350.000 op zijn rekening had, de schuld van ‘wanbeheer, slechte contracten en slechte deals.’

Enige dagen later moest hij zich echter opnieuw melden bij de rechtbank. Ditmaal omdat hij een alimentatieschuld bij zijn ex-vrouw Drea Kelly had openstaan. Hij was de moeder van zijn drie kinderen nog bijna 162.000 dollar verschuldigd. Die schuld is nu betaald, maar TMZ weet te melden dat R. Kelly ook hier een geldschieter voor nodig had. Bij zijn vrijlating zei R. Kelly tegen de mensen die voor de gevangenispoort stonden te wachten dat hij de kwestie met zijn ex verder gaat oplossen.

De zanger, die van 1996 tot en met 2009 met Drea getrouwd was, zou haar sinds de scheiding maandelijks ruim 20.000 dollar moeten betalen. De 52-jarige Kelly had tot woensdag de tijd om het hele bedrag op te hoesten.

Hoe is het met de ‘derde sekstape’?

Terwijl R. Kelly korte tijd vastzat, dook er een derde sekstape op waarop te zien zou zijn hoe hij seks heeft met minderjarige meisjes. Nu zegt zijn advocaat Steve Greenberg dat de betreffende persoon niet R. Kelly is. ‘R. Kelly zegt dat hij niet met minderjarige meisjes op welke tape dan ook staat. Er wordt gezegd dat er iemand op beeld staat die op R. Kelly lijkt, maar dat betekent nog niet dat hij het daadwerkelijk is. En hij is het niet,’ aldus Greenberg. Ook meende hij dat de geplaagde zanger momenteel een soort schietschijf is. ‘Elke speculatie van Jan, Piet of Kees wordt meteen als waarheid aangenomen.’

De man die naar voren kwam met de derde sekstape, Gary Dennis, zegt geen persoonlijke band te hebben met Kelly. Hij vond de VHS-tape toen hij door zijn oude videobanden heen ging en naar eigen zeggen een band vond met de naam R. Kelly erop. Volgens hem zouden er meisjes op staan die seksuele instructies moesten uitvoeren van een man die op R. Kelly lijkt.

Hoe is het met Gayle King?

Interviewster, en bff van Oprah Winfrey, Gayle King maakte afgelopen tijd furore door haar interview met R. Kelly. Niet alleen had ze hiermee een primeur, ook wist ze uiterst kalm en correct te blijven terwijl R. Kelly hysterisch en geëmotioneerd van zijn stoel schoot om alle beschuldigingen te ontkennen. ‘Ik ben geen enkel moment bang geweest dat hij me iets aan zou doen. Ik was er eerder bang voor dat hij er ineens mee zou stoppen en zou vertrekken, aldus Gayle tegenover The Oprah Magazine. ‘Ik dacht soms weleens dat hij me zou gaan slaan, omdat hij zo boos was. Maar dan dacht ik: gewoon doorgaan Gayle, er kan je hier niks gebeuren.’

My god this photo of R. Kelly and Gayle King pic.twitter.com/vwlum58ZWq — Kevin Fallon (@kpfallon) 6 maart 2019

Hoe is het met Joycelyn Savage?

Na het interview met R. Kelly had Gayle nog een primeur: ze sprak de 21-jarige Joycelyn Savage en de 23-jarige Azriel Clay, de twee meiden die op minderjarige leeftijd bij R. Kelly introkken en sindsdien geen contact meer hebben met hun ouders. Dat leverde niet alleen een bizar fragment op – de twee meiden staan heilig achter R. Kelly en beschuldigen hun ouders van leugens –, maar ook een bizar telefoontje. Na afloop van het interview belde Joycelyn haar ouders om te zeggen dat ze ‘oké’ is en dat ze haar niet meer lastig moeten vallen. Dat gesprek is gefilmd en vastgelegd:

Vervolgens reageerden de ouders van Joycelyn Savage in een apart interview dáár weer op. Zij stellen dat hun dochter een script voorleest onder dwang van R. Kelly.

Opvallend is – zoals je ook kunt zien in de fragmenten hierboven – dat Gayle King vrij open is over hoe het eraan toe ging achter de schermen. Zo vertelt ze dat tijdens het gesprek met Joycelyn en Azriel, R. Kelly in eerste instantie niet aanwezig zou zijn. Pas vlak voor het interview dook hij op en ging hij op de achtergrond staan om de antwoorden van de meiden te controleren. Steeds wanneer hij kuchtte, stopte de meiden met het geven van antwoorden. Ook stellen de ouders dat hun dochters een script voorlezen, iets wat Gayle ook vermoedt.

Zo, ben je weer bij!

