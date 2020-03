Grote schoonmaak: met deze tips wordt je kledingkast uitzoeken een eitje

Als er een moment is om de rommel in je huis aan te pakken, is het wel nu. Te beginnen bij je garderobe. Want geef toe, weet jij nog exact wat er allemaal hangt? Met deze tips wordt het uitzoeken van je kledingkast een eitje.

Nu het ook eindelijk wat warmer weer begint te worden, kunnen de truien wat verder naar achter en de rokken naar voren. Hee, wie zei dat je er thuis ook niet leuk uit kan zien?

Kledingkast uitzoeken

De switch van herfst/winter naar lente/zomer is ook een goed moment om je kledingkast eens grondig uit te mesten. Zie je door de shirtjes, euh, bomen het bos niet meer? Dan is de overstap naar een capsule wardrobe misschien wel de oplossing. Dit is ooit bedacht door modeliefhebber Caroline Rector uit Texas. Het concept lijkt simpel: je houdt na een flinke opruimsessie slechts 37 items over. Niet alleen heb je zo meer overzicht, je zult merken dat je een stuk duurzamer en bewuster omgaat met fashion. Maar ja, hoe maak je deze selectie?

Zo doe je het Misschien is naar 37 kledingstukken gaan wel een hele grote stap voor je. Houd daarom maximaal 50 items aan. Zorg eerst dat alles uit je kast is en verdeel vervolgens je garderobe onder in drie stapels. Zo heb je uiteindelijk een berg met kleding die je nog graag draagt, een hoop met nog twijfelgevallen en bijvoorbeeld dikke truien die voor nu even uit het zicht kunnen en uiteindelijk alles wat weg kan. It’s my party Het lijkt misschien een saai klusje, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Zie het een beetje als een spel en bedenk welke kledingstukken jou nu écht gelukkig maken. Muziek op vol volume en gaan met die banaan. Werkt het beperken tot een aantal voor jouw kast gewoon niet? Laat het dan los. Gewoon al een selectie maken, is ook een goede stap.

Gewenning

Nu je hebt opgeruimd, denk je misschien: ‘Goh, wat heb ik weinig.’ Ga niet meteen online je mandje volgooien, maar laat jezelf eerst even wennen aan deze uitgedunde kledingkast. Zo kom je tot nieuwe combinaties óntdek je misschien items die je al lang niet meer gedragen hebt. Een win-win situatie dus, je kledingkast uitzoeken.

Bron: Grazia | Beeld: Unsplash