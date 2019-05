Familie R. Kelly maakt opwachting in realityserie

Het is alweer een tijdje stil rondom R. Kelly en zijn vermeende seksueel misbruik. Maar hey, een beetje Amerikaans mediaspektakel is niet compleet zonder een bijbehorende realityserie. Daarom is vanaf komende maand de ex-vrouw van R. Kelly te zien in de realityserie Growing Up Hip Hop: Atlanta.

De rode lijn van de serie wordt de terugkeer van Drea Kelly en haar drie kinderen naar Atlanta, nadat het seksschandaal van R. Kelly wereldwijd in het nieuws kwam. ‘Elke keer als alles weer een beetje normaal wordt, is er weer een krantenkop,’ zegt Drea in een trailer die vandaag is vrijgegeven door WeTV.

Familiar faces. Fresh stories. #GUHHATL is back next month! pic.twitter.com/sQTV8KCeIL — Growing Up Hip Hop (@GUHH_WEtv) 22 mei 2019

Robert Kelly en Andrea trouwden in 1996 en kregen twee zoons (17 en 19) en een dochter (20). Ze gingen in 2006 uit elkaar. In de clip vertelt dochter Joanne, die zich tegenwoordig Buku Abi noemt, dat ze het wil maken als zangeres, maar dat de zaak rond haar vader haar overal achtervolgt.

Begin dit jaar kwam de documentaire Surviving R. Kelly uit. De makers van de zesdelige docu spraken zo’n vijftig mensen over de vermeende praktijken van de 52-jarige. Een flink aantal vrouwen beschuldigt de muzikant van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Daarop is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Growing Up Hip Hop: Atlanta

Growing Up Hip Hop: Atlanta is overigens geen gloednieuwe serie. In de realityserie komen steeds verschillende hiphop sterren aan het woord en vertellen ze over hun afkomst – in dit geval Atlanta – en hun weg naar succes binnen de Amerikaanse hiphop scene. Eerder werkte Lil’ Bow Wow en Angela Simmons al mee.

Bron: ANP, beeld: Getty Images