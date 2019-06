Op een druilerige dag als vandaag kan een goeie Netflix-tiplijst nooit kwaad. Heb jij wel zin in een horror die de rillingen over je rug doet lopen? We sommen de 9 beste gruwelfilms van 2019 (tot nu toe) voor je op.

1. Brightburn

Supermans ‘omgekeerde’ origin story. Alles zit erin: ontluikende superkrachten, de misfit, liefhebbende adoptie-ouders, een boerderij. Clark Kent groeit hier echter niet uit tot de heldhaftige Man of Steel, maar heet hier Brandon Breyer, een buitenaardse superbaby die dood en destructie loslaat op alles en iedereen. Geproduceerd door Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn.

2. The Prodigy

Een duivels kind onder invloed van Satan (of een of andere demoon)? Ja, dat zagen we al héél vaak. Maar niet vaak genoeg. The Prodigy doet niets nieuws, maar kindacteurtje Jackson Robert Scott (Georgie uit It) speelt de bezeten Miles oprecht eng.

3. Us

Er stond veel druk op de schouders van regisseur Jordan Peele. Probeer ‘voorganger’ Get Out maar eens te overtreffen. Zijn horrorhit Us maakte de verwachtingen echter dubbel en dwars waar. Bereid je voor op een zinderende mindfuck met doodenge dubbelgangers. Us al gezien? Dan moet je deze 10 soortgelijke horrorfilms ook zien!

4. Pet Sematary

Misschien niet zo iconisch als het origineel, maar hé: het blijft een Stephen King-verhaal. Alleen al door de creepy locaties en demonische zombiekat Church het kijken waard. Het verhaal? Een vader verliest zijn kind en hoopt dat het vervloekte Pet Sematary het weer tot leven kan wekken. Gaat uiteraard he-le-maal mis.

5. Happy Death Day 2U

Tree is terug! Dit keer beleeft niet zij, maar Carters roommate Ryan steeds dezelfde dag. Als time loop-expert kan ze echter wel helpen. Een waardig vervolg – met enkele verrassende twists – dat zeker niet onder doet voor voorganger Happy Death Day (2017).

6. Escape Room

Een vlotte horrorthriller die van de hak op de tak springt. Dat geldt overigens ook voor het verhaal, dat hier en daar redelijk inconsistent is. Maakt het uit? Nah. Leun achterover, negeer dat de Escape Room-hype eigenlijk al lang voorbij is en geniet van een zéér vermakelijk moordspektakel vol killer-boobytraps en moddervette actie.

7. The Perfection

Wow, Netflix, hier moeten we effe van bijkomen. The Perfection speelt met onze emoties alsof het niets is. The Perfection draait allemaal om twee virtuoze violisten genaamd Charlotte en Elizabeth, de eerste ervaren, de laatste een veelbelovend pupil. Wat volgt is een bizarre opeenvolging van wtf-momenten en shocks. Hier ben je niet op voorbereid…

8. Velvet Buzzsaw

Mysterieuze Netflix-horrorfilm met Jake Gyllenhaal als arrogante kunstkenner. Hij komt er achter dat er een moordlustig ‘iets’ schuilt in kunstwerken van een overleden schilder. Wat bezielde hem? En hoe is dit nog te stoppen? Bewegende schilderijen zorgen voor onvergetelijke jump scares.

9. The Curse of La Llorona

Ja, inmiddels de zoveelste film in de Conjuring-franchise. Het geheel is eigenlijk best voorspelbaar, maar goed: we weten wat we mogen verwachten van een Conjuring-film. Gewoon erg veel jump scares, vermakelijke demonen en puik acteerwerk. Helemaal niets mis mee.