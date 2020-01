GTST-primeur: personage Babette van Veen in de overgang

Goede Tijden, Slechte Tijden maakte een tijdje geleden bekend meer in te gaan zetten op verhaallijnen die realistisch zijn, nadat de soap hier veel kritiek over ontving. Binnenkort komt GTST daarom met een primeur: Linda Dekker, gespeeld door Babette van Veen (51), komt in de overgang.

Dat meldt RTL Boulevard. Het is een van de pogingen om Meerdijk realistischer te maken. Eerder moesten een special over borstkanker met Jamie en de introductie van een nieuw, ‘normaal’ gezin er ook voor zorgen dat de soapserie herkenbaarder aanvoelt.

Overgang

“Het ene moment heeft ze het bloedheet, terwijl de verwarming in huize Bouwhuis amper de 19 graden Celsius aantikt”, zo beschrijft RTL Boulevard waar Linda binnenkort mee te maken krijgt. “Nachtzweten is ook zoiets waar Linda last van gaat krijgen. En dan komt ze ook nog eens twee kilo aan.”

Maar, euhm… Waarom zij wél, en de andere dames op leeftijd niet? “Andere vrouwelijke GTST-coryfeeën, zoals Laura Selmhorst (de 65-jarige Jette van der Meij), en Janine Elschot (de 57-jarige Caroline de Bruijn) is dat lot gespaard gebleven. Zij de lusten, Linda de lasten”, merkt Boulevard fijntjes op.

Kritiek

Eind vorig jaar kwam er veel kritiek op de verhaallijnen in GTST. De serie zou namelijk te jong en ongeloofwaardig zijn geworden. Al snel liet RTL-baas Peter van der Vorst daarna weten dat het “écht beter” zou moeten. Het zou ‘gewoner’, ‘herkenbaarder’ en ‘minder luxe’ moeten in Nederlands bekendste soap.

Afgehaakte kijkers

De naderende overgang van Linda is dus zoals gezegd een nieuwe actie om de afgehaakte kijkers weer aan te buis proberen te lokken. Ook voerden de makers eerder al andere, achter de schermen-maatregelen in. Zo is er tegenwoordig meer studioruimte, meer sets en komen er meer buitenscènes. De woonkamers worden ook ‘rommeliger’ – wat natuurlijk véél beter past bij de huishoudens van de gemiddelde Nederlander. RTL gaat verder het schrijven van de scenario’s anders aanpakken en er is zelfs een dramaturg ingehuurd die het drama in GTST weer op topniveau gaat brengen.

