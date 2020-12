Dubbel beschuit met muisjes! ‘GTST’-ster Ferri Somogyi wordt vader van een tweeling

Op deze druilerige dag maakt Ferri Somogyi heuglijk nieuws bekend: de ‘GTST’-ster wordt opnieuw vader. Zijn geliefde Noëlle is zwanger van niet één, maar twee kindjes.

Volgend jaar zit Ferri dubbel in de luiers, zo maakt de dolgelukkige acteur bekend via Instagram. “Hoera, Véda wordt grote zus”, schrijft hij bij een foto met zijn gezin. “Dit voorjaar verwachten we een eeneiige TWEELING! Ongelofelijk, dat ik dit mag meemaken!”

Felicitaties

De felicitaties vliegen Noëlle en Ferri om de oren. “Jeeeeej, gefeliciteerd lieverds!!! Hoe bijzonder”, reageert Ferri’s soapdochter Robin Martens. “Wow!! Gefeliciteerd, wat een mooi nieuws!”, laat Jim Bakkum weten. Ook fans zijn ontzettend blij voor het stel. Zo schrijft iemand: “Wauw!!! Gefeliciteerd! Wat een mooi wonder, nog twee mooierds erbij!”

Gezin Ferri Somogyi

In september 2018 werden Ferri en Noëlle de trotse ouders van hun eerste kindje, dochter Véda. Een paar maanden daarvoor – in juni om precies te zijn – stapten de twee in het geheim in het huwelijksbootje. De acteur heeft er nooit een geheim van gemaakt open te staan voor meer gezinsuitbreiding. “We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven”, zei hij eerder. “Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.”

