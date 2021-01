‘GTST’er Ferry Doedens bevestigt op Instagram ‘per ongeluk’ zijn erotische carrière

Op tv is Ferry nog te zien, maar van de set van ‘GTST’ nam acteur Ferry Doedens afgelopen november al gedwongen afscheid na zijn ontslag.

Lang stilzitten heeft hij overigens niet gedaan: Ferry zou slechts één dag na zijn laatste draaidag al gestart zijn met een nieuwe carrière, één die een stuk pikanter is dan het spelen in dagelijkse soap.

Ferry sexy?

Hij is gespot op de erotische website OnlyFans, en soort Instagram, maar dan voor ehm… ‘ondeugend’ materiaal dat verstopt zit achter een betaalmuur. Gebruikers kunnen geld verdienen door erotische beelden zoals naaktfoto’s en video’s te delen. Ferry opereert op OnlyFans onder de naam Ferdinand Diego. Een video waarin hij masturbeert boven een wastafel werd al snel verspreid via sociale media. Ondanks dat Ferry volledig herkenbaar in beeld is, lijkt het niet de bedoeling dat zijn carrièreswitch bij het grote publiek bekend is

Voor de oplettende kijker

Toen de acteur daar afgelopen december mee geconfronteerd werd, wilde hij noch zijn management niet reageren. Toch lijkt hij door een slordige fout zijn nieuwe carrièrepad nu te hebben bevestigd. Via Instagram Stories laat hij weten dit nieuwe jaar aan de slag te gaan op YouTube. De ex-soapster is druk met het bewerken van de video’s. Maar de oplettende kijker ziet ook nog iets anders: een tabblad naar een beheerderspagina van OnlyFans staat nog open.

Vertrek uit ‘GTST’

Ferry speelde sinds 2009 de rol van Lucas Sanders. In 2015 werd hij uit de serie geschreven, nadat hij – mede door een verslavingsprobleem, zo bleek later – productionele afspraken niet nakwam. In 2016 keerde hij terug in de soap. Dit jaar ging Ferry opnieuw de fout in door de coronamaatregelen doelbewust te negeren. Op Instagram liet hij bijvoorbeeld zien dat hij gewoon naar feestjes ging en dat hij naar eigen zeggen iedereen knuffelde. “De situatie rondom corona is mij niet in de koude kleren gaan zitten, waardoor ik de laatste tijd niet echt lekker in mijn vel zit. Dat heeft erin geresulteerd dat ik een aantal afspraken niet ben nagekomen”, liet hij destijds weten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ferry Doedens (@ferrydoedens)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ferry Doedens (@ferrydoedens)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Story | Beeld: RTL