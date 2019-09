Guess what! Amsterdam in top 3 meest bezochte hoofdsteden ter wereld 2019

In de lijst met meest geliefde steden ter wereld staat ‘ons’ Amsterdam dit jaar op nummer drie (!), blijkt uit een onderzoek naar hotelreserveringen via reiszoekmachine momondo.nl. Op de eerste en tweede plek staan Londen en Parijs. Wél is Mokum de duurste van de drie, met gemiddeld maar liefst 189 euro per hotelovernachting. Je moet er wat voor hebben, zullen we maar zeggen.

Let’s hear it for Europe! Europa is dit jaar het populairste continent voor citytrip-fans van over de hele wereld. Van de tien populairste hoofdsteden ter wereld liggen maar liefst acht steden in Europa. Tokio (#8) en Bangkok (#10) zijn de enige niet-Europese favorieten.

Tien populairste hoofdsteden wereldwijd en gemiddelde prijs per nacht*

Londen– 182 euro Parijs – 166 euro Amsterdam– 189 euro Rome– 104 euro Berlijn– 112 euro Madrid– 116 euro Praag – 112 euro Tokio– 143 euro Kopenhagen– 194 euro Bangkok – 94 euro

*gemiddelde prijs per nacht voor alle prijs- en stercategorieën hotels

Amsterdam Finest

VIVA’ Gina heeft jaren in Amsterdam gewoond (woont nu met dochter in hometown Ede) en komt nog heel graag terug naar 020. Dít zijn de plekken waar ze nog steeds de deur plat loopt, als ze in town is. En vanaf heden met kinderwagen (en luiertas en mini-peuter aan de arm). Dus: allen kids proof.

Ninour

Gezonde middagmaal? Dan moet je bij Ninour zijn. Deze knappe, knusse lunchtent/winkel zit in de Pijp. Bestel de Libanese wrap met avocado en geitenkaas en neem de raw oren cookie toe. Wij zijn verslaafd! Op de weg naar buiten neem je geheid nog wat moois mee, want eigenaresse Nina plukt over de hele wereld kekke keukenspullen, decoratie en sieraden vandaan. Gevaarlijk voor de buidel, maar zó fijn voor thuis.

Generator Hostel

Laat je niet van de wijs brengen omdat het geen hotel betreft want design met een hoofdletter D slaat hier de klok. Gevestigd in een monumentaal Universiteitsgebouw, (denk aan: elegante ruimtes met hoge plafonds) gelegen aan het Oosterpark (chill voor de kids en eventueel viervoeter) en een scala aan ‘hotelwaardige faciliteiten’ (bibliotheek! café! restaurant! bar!). Hier wil je gewoon naartoe! Zelfs als je niet blijft slapen.

Bar Botanique

De tropen meets Miami Vice. Verwacht: een twenties interieur met een fijne kleurencombinatie van groen en poederroze, mooie materialen zoals marmer, fluweel en bosjes planten.Tel daar de uitnodigende eet- en drinkkaart bij op en je blijft – net als Gina – terugkomen. Plus: om het hoekje van Artis. Of het Tropenmuseum, leuk als de kinderen al wat ouder zijn.

Beeld: iStock

