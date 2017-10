Guilty pleasure: met deze nail art kan je de hele dag puisten uitknijpen

Stiekem is het best lekker om naar filmpjes te kijken van bijvoorbeeld Dr. Pimple Popper. Het geeft een vreemd soort genoegen om die witgele pus uit een rijpe pukkel te zien spuiten. Mocht je dit herkennen, dan hebben wij de perfecte nail art voor je gevonden.

Deze ‘puistnagels’ zijn bedacht door YouTuber Natasha Lee. En die kun je dus echt lekker helemaal uitknijpen. Het is natuurlijk niet echt pus, maar een laagje handcrème op de nagels bedekt met een verhardende gel. Om het goed te laten lijken is de pukkel tot in de puntjes nagemaakt: van het donker rode gedeelte om de rijpe puist, tot de witgele kleur van de kop. Knijpen maar!

