Guilty pleasure: romantische feelgoodfilm ‘The Sun Is Also A Star’ doet ons wegdromen

Aan alle romantische zielen die verslaafd zijn aan heerlijk zoete verhalen en onmogelijke liefdes; The Sun Is Also A Star is gemáákt voor jullie.

Maar eh, met de knappe Charles Melton (aka Reggie uit Riverdale) in de hoofdrol kan de film ook niet anders dan goed zijn! Zijn tegenspeelster, Yara Shahidi herken je misschien uit de serie Grown-ish.

Time’s up

Natasha woont al haar leven lang in New York , maar krijgt opeens te horen dat ze uit het land gezet wordt. Ze heeft nog één dag voordat ze de VS moet verlaten. Er is een heleboel wat je op zo’n laatste dag zou kunnen doen, maar Natasha kiest ervoor hem te spenderen met Daniel, een random jongen die ze net ontmoet heeft nadat hij haar redde van een bijna-botsing. Daniel is ervan overtuigd dat het lot bestaat en gelooft dat hij Natasha op hem verliefd kan laten worden in die éne dag. Natasha daarentegen gelooft er helemaal niets van en heeft wel andere dingen aan haar hoofd. Lukt het haar de uitzetting aan te vechten? Of zullen zij en Daniel, die ze stiekem toch wel echt leuk begint te vinden, elkaar nooit meer zien?

Inlezen

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Nicola Yoon. De Zon Is Ook Een Ster was een wereldwijde besteller dus ook de boekenwurmen, die liever éérst het boek lezen en dan pas de film kijken, staat een pareltje te wachten.

Kijken maar

En het allerbeste nieuws moet nog komen; de film is vanaf 16 mei al te zien in de bioscoop. Als je nog geen plannen had voor het weekend, heb je die nu wel! Zijn je vriendinnen toch nog niet helemaal overtuigd? Door de trailer wil je’m gegarandeerd gaan kijken;

