Het Temptation Island: Love or Leave avontuur van Sorelis en Gulcin eindigde een stuk eerder dan gepland. Het stel hoefde de twee weken niet uit te zitten om hun relatie te testen. Zij wisten het zeker: ze horen bij elkaar. En dus besloot Sorelis zijn Gulcin in Italië ten huwelijk te vragen. Het programma heeft dus veel gebracht voor het stel. En dat terwijl vooral Gulcin vooraf enorm twijfelde om mee te doen.

Temptation Island: Love or Leave

Haar twijfels hadden echter niet zo heel veel te maken met alle verleiding van de vrijgezellen. Zo vertelt ze in Temptation Love Therapy dat ze zich vooral druk maakte om haar voorkomen. ‘Voordat wij naar Temptation Island gingen, zei ik nog tegen Sorelis: ‘O my god, daar is het natuurlijk mooi weer. Iedereen is in bikini of in een badpak’. En ik vind dat gewoon hartstikke eng. Ik durfde dat eigenlijk niet. Dat was voor mij gewoon heel erg uit mijn comfortzone.’

Bodyshaming

Gulcin vertelt dat ze erg bang was voor de bodyshaming die wellicht online plaats zou gaan vinden. ‘Heel Nederland kijkt en ik weet dat bodyshaming nog steeds een ding is. Dus het leek net alsof ik niet mee wilde doen, maar ik voelde me er gewoon niet heel prettig bij.’ Helaas maar waar heeft Gulcin zeker geen ongelijk en is bodyshaming nog steeds een ding. Ook styliste Manon Meijers kan daarover meepraten. Zij werd begin dit jaar flink door de mangel gehaald door de mannen van Veronica Inside.

Manon Meijers

‘Ik had het zelf niet gezien, maar werd opeens overladen met apps. Ik ging dus terugkijken. Ik was er écht ziek van. Niet om me te verontschuldigen, maar ik had op die foto hoge hakken aan. Ik heb er echt even moeite mee gehad om die hakken weer aan te doen. Waar ik daarvoor juist heel trots op was en wat Guus ook heerlijk vindt’, luidde haar reactie op het feit dat René van der Gijp haar een omgebouwde man noemde door haar lengte.

Verantwoordelijkheid

‘Ik dacht heel lang, ik houd mijn mond. Maar ik vind ook wel dat ik een soort verantwoordelijkheid heb. Dat er een signaal komt dat dit niet oké is.’ Olcay Gulsen, die samen met Manon te gast was in de uitzending van Ladies Night, reageerde nog met de woorden: ‘Dat we dus maar moeten accepteren dat die drie fucking irritante, lelijke, leeghoofdige eikels dat gewoon zéggen over haar. Ik vind dat walgelijk. Ze moeten zich kapot schamen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Temptation Island: Love or Leave