Terwijl Gwen Stefani (51) na de scheiding van Gavin Rossdale weer verloofd is met muzikant Blake Shelton (44), was het besluit om weer te trouwen geen gemakkelijke. De zangeres vertelt dat ze heel lang moest nadenken voor ze de stap durfde te nemen.

De Hollaback Girl-zangeres was 13 jaar getrouwd met Bush-zanger en gitarist Gavin Rossdale. Ze ontmoetten elkaar in in 1995, toen No Doubt en Bush optraden tijdens een vakantieconcert voor radiostation KROQ. Ze trouwden op 14 september 2002 en kregen drie kinderen: Kingston, Apollo en Bowie. Het koppel scheidde in 2015.

Veel meegemaakt

Niet lang daarna viel de The Voice-coach voor de charmes van co-host Blake Shelton. Na jaren daten maakte het koppel hun verloving bekend in oktober 2020. Toch was de keuze om weer te trouwen geen gemakkelijke voor haar, onthult ze. ‘Er was veel om over na te denken, er waren zoveel mensen bij betrokken. Kinderen, mijn familie en zijn familie, we hebben veel meegemaakt’, aldus Gwen Stefani.

Romantische gedachte

Ze vertelt dat ze wel gelijk wilde trouwen, maar zichzelf in toom moest houden om niet te snel te gaan. ‘Ik ben een romanticus. Toen ik zo onverwachts en zo snel verliefd werd, dacht ik echt gelijk ‘ik wil met je trouwen!’ Dat was de eerste romantische reactie’, vervolgt ze. ‘Maar we hebben er jaren over gepraat, dus het was een weloverwogen keuze waar ik op een gegeven moment echt klaar voor was. Maar eerst moest ik de scheiding verwerken’, vertelt de zangeres

Bron: Popsugar | Beeld: ANP