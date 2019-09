‘SHESUS CHRIST’: we moeten het nog even hebben over over de jurk van Gwendoline Christie tijdens de Emmys

We moeten het nog even hebben over de jurk van Gwendoline Christie aka Brienne of Tarth aka de eerste vrouwelijke ridder van de Seven Kingdoms, eergisteravond tijdens de Emmys. Die jurk, of zeg maar gerust het gewaad, had één boodschap: zij is de échte koningin van Westeros.

Heeft ze haar outfit geleend van de paus? Komt deze japon uit de inloopkast van Cersei Baratheon? Maar neen! Gwendoline Christie’s prachtige gewaad is ontworpen door Gucci. Hiermee herinnerde Gwendoline ffe iedere fan van Game of Thrones aan het feit dat ze niet alleen een Ridder van de Zeven Koninkrijken is, maar ook een ware Koningin van de Rode Loper. Een vleugje Westeros, een vleugje glam, een vleugje award-show, en tada, niemand kijkt meer naar de andere sterren op de rode loper.

Tekst gaat verder onder foto.

Al toen de Emmy-nominaties bekend werden gemaakt in juli, haalde Gwendoline de krantenkoppen. Want; als je iets écht heel graag wil, zul je het zelf moeten doen. Toch? Daarom had Gwendoline zichzelf opgegeven als nominatie en bleek ze ook nog daadwerkelijk genomineerd te zijn (voor de categorie Outstanding Supporting Actress in a Drama Series). Het is dus helemaal zo gek nog niet om je eigen cheerleader te zijn, zo blijkt.

Maar terug naar de jurk. Deze werd vol lof ontvangen op twitter. ‘She put the Christ in Gwendoline Christie’ en ‘Gwendoline Christie showed up in Queen of Westeros attire, reminding us all what we COULD HAVE HAD’ zijn slechts een aantal van de grote complimenten die de zangeres kreeg.

oh cool Gwendoline Christie showed up in Queen of Westeros attire, reminding us all what we COULD HAVE HAD #Emmys pic.twitter.com/cDyY3mXaFI — Kate Halliwell (@katehalliwell) September 22, 2019

GOD IS A F*CKING WOMAN AND HER NAME IS GWENDOLINE CHRISTIE #Emmys2019 pic.twitter.com/IMmbv7HLMh — Ser Maria Ventrone🌻 (@Dancing_Queen98) September 22, 2019

SHE PUT THE CHRIST IN GWENDOLINE CHRISTIE pic.twitter.com/ylWlvrzyXx — christa, Disciple of Gwendoline (@whorerights) September 22, 2019

The G in Gwendoline Christie stands for God. #Emmys2019 pic.twitter.com/h92LVWzxpd — cass ⎊ (@tonicolIette) September 22, 2019

Now, I personally had accepted Gwendoline Christie as my lord and savior long ago, but I am glad it’s catching on pic.twitter.com/MUkC0CamHf — Sady Doyle (@sadydoyle) September 22, 2019

LIVING PROOF THAT GOD IS A WOMAN AND HER NAME IS GWENDOLINE CHRISTIE #Emmys2019 pic.twitter.com/GmbFkIFFpG — ophelie (@sophieturnyr) September 22, 2019

Can you believe Gwendoline Christie invented SHESUS?! https://t.co/JoX0Hm45ks — Luis Fernando 💡 (@fokoo) September 22, 2019

gwendoline christie said bran WHO pic.twitter.com/ebQzzme4ic — Jill Gutowitz (@jillboard) September 22, 2019

THATS MY SER GWENDOLINE CHRISTIE!!!!! pic.twitter.com/naAVPGERFH — christa, Disciple of Gwendoline (@whorerights) September 22, 2019

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: PopSugar | Beeld: Getty Images