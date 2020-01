Even kort over: Gwendoline Christie’s nieuwste mode statement

Game of Thrones is niet meer, maar gelukkig hebben we Gwendoline Christie nog. Ons allen beter bekend als ‘Brienne of Tarth’. Oftewel: de eerste vrouwelijke ridder van de Seven Kingdoms. Maakte ze afgelopen september al een heus mode statement op de rode loper van de Emmy Awards, gisteravond deed ze daar nog een schepje. Ttijdens de uitreiking van de Critics Choice Awards koos ze voor een mannenpak.

Koningin van de Rode Loper

Een rode loper voorafgaand aan een prestigieuze prijsuitreiking, het is voor menig actrice de kans om de mooiste japon uit de kast te trekken. En die kans werd gisteravond met beide handen gegrepen. Zo schitterde Renée Zellweger in een zwarte strapless japon van Dior Couture en koos Zendaya voor glimmend roze van Tom Ford. Toch was Gwendoline Christie de echte Koningin van de Rode Loper. Zij koos voor een sober grijs mannenpak van Dior Men.

‘Ík ben de norm’

Al tijdens Game of Thrones liet Brienne zien: het maakt niet uit om af te wijken van de norm. Met haar lengte van 1,91 m voldoet Gwendoline niet aan de standaard maten en toch deert dat haar niet om extra te willen opvallen op de rode loper. In september maakte ze grote indruk door te verschijnen in een groots gewaard dat ze zo van de paus had kunnen lenen.

Shesus Christ

Achter dat gewaad ging een ferme boodschap schuil: al toen de Emmy-nominaties bekend werden gemaakt in juli, haalde Gwendoline de krantenkoppen. Want; als je iets écht heel graag wil, zul je het zelf moeten doen. Toch? Daarom had Gwendoline zichzelf opgegeven als nominatie en bleek ze ook nog daadwerkelijk genomineerd te zijn (voor de categorie Outstanding Supporting Actress in a Drama Series). Het is dus helemaal zo gek nog niet om je eigen cheerleader te zijn, zo liet Gwendoline daar op die rode loper zien. Bovendien is ze de eerste ridder van de Seven Kingdoms, waarmee ze het glazen plafond uit het riddertijdperk mooi heeft doorbroken. Niet zo gek dat ze werd bestempeld als ‘Shesus Christ.’

En waar Gwendoline verscheen in een mannenpak, koos acteur Billy Porter juist voor een jurk. Kortom: een rode loper vol kings & queens.