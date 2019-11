Gwyneth Paltrow heeft een groot deel van haar carrière te danken aan Harvey Weinstein. Tegelijkertijd heeft ze een cruciale rol gespeeld bij zijn ontmaskering. Tijdens een bijeenkomst van The New York Times eerder deze week vertelt ze hoe ze worstelt met deze tweestrijd.

Enerzijds heeft Gwyneth Paltrow een rits films gemaakt met Harvey Weinstein, anderzijds heeft hij haar lastiggevallen, geprobeerd haar te misbruiken en haar naam gebruikt om ook anderen te dwingen.

‘How do you think Gwyneth has what she has?’

Al in oktober 2017 sprak Paltrow zich fel uit over Weinstein in The New York Times. Ze beschreef hoe ze pas 22 was toen hij haar lastigviel en hoe haar toenmalige vriendje Brad Pitt hem waarschuwde. Ook stipte ze aan hoe Weinstein haar naam gebruikte om andere vrouwen te dwingen tot iets dat ze niet wilden: ‘how do you think Gwyneth has what she has?’

Hulpmiddel bij verkrachting

Dat laatste bleek voor Paltrow een van de moeilijkste dingen waar ze door Weinstein mee moest dealen, vertelde ze eerder in She Said. ‘Het voelde alsof ik een hulpmiddel bij verkrachting was.’

‘Ik weet niet zeker hoe ik me voel’

Nu spreekt ze zich opnieuw uit en legt ze uit dat ze niet zo goed weet hoe ze hem moet verwerken. ‘Het naschrift bij dat hoofdstuk van mijn leven is waar het voor mij extreem ingewikkeld wordt’, vertelt ze. ‘Er kwam informatie aan het licht over wie hij was en hoe hij zich gedroeg. Informatie die ik niet wist in mijn toch al moeilijke tijd met hem. Dus ik weet het niet zeker. Ik weet niet zeker hoe ik me voel.’

Macht

En hoewel Gwyneth Paltrow niet weet welk plekje ze Harvey Weinstein moet geven, ze weet één ding wel zeker: zijn macht om nog meer vrouwen te misbruiken moet worden afgenomen. ‘Er is natuurlijk een spectrum, maar het lijkt mij, voor de meer ernstige overtreders, dat echt machtsverlies hen weerhoudt om verder te gaan met misbruik. Dus als ze niet de macht hebben, verliezen ze die dynamiek en dan is het spel afgelopen.’

Een prominente rol in She Said

Dankzij haar medewerking aan She Said – het boek dat journalisten Jodi Kantor en Meghan Twohey schreven over hun ontmaskering van Weinstein in The New York Times – is Gwyneth uitgegroeid tot een van de boegbeelden van #MeToo. In eerste instantie wilde ze niet meewerken aan de val van de Hollywood-magnaat. Maar uiteindelijk besloot ze haar Hollywood-netwerk te gebruiken. Paltrow heeft de twee journalisten geholpen met het identificeren en opsporen van andere slachtoffers van Weinstein.

Weinstein

Afgelopen week werd Weinstein in de New Yorkse nachtclub Socialista gespot. De New York Post wist te melden dat Weinstein daar werd begroet door een ‘schare fans’. In januari gaat de rechtszaak van start waarin Weinstein terecht staat voor verkrachting en seksueel misbruik. Tot op de dag van vandaag ontkent hij alles.