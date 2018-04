WTF: deze jurk zou volgens velen op een vagina lijken

Je hoeft maar een blik op de site van ASOS te werpen, of je ziet wel iets wat je gelijk in je digitale winkelmandje wil slepen. Maar af en toe zit er ook iets tussen waar men zo z’n twijfels over heeft. Zo ook bij deze jurk. Het babyroze exemplaar zou namelijk wat weg hebben van een vajayjay. En of we daar nou zo blij van worden…

De desbetreffende bodycon dress is het onderwerk van gesprek. Hoewel de jurk an sich een leuk item is voor in de zomer of op een bruiloft, zou de sierlijke ‘origami bow’ de plank volledig misslaan. Zo noemt de Britse Metro de versiering op de strakke jurk eerder een stel schaamlippen met de clitoris erbovenop.

Slechte ogen

Toch is niet iedereen het met de online redactie van de Britse krant eens. ‘Ik denk dat iemand even z’n ogen moet laten nakijken’, luidt een reactie op Twitter. Ook wij zien de vergelijking met een vagina niet helemaal, en vinden het jurkje eigenlijk gewoon heel erg leuk. Wat vind jij?

Bron: Metro UK | Beeld: iStock