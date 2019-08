Ha! Ook Morgan doet een Rodanya’tje en vertelt in vlog voor het eerst over baby

Na Rodanya herself en toen Sebastiana van ‘Love Island’ was het natuurlijk wachten op de volgende reality persoon die tot in den treure zijn verhaal doet over Het Leven in een vlog. Ditmaal gaat die ‘eer’ (ahum) naar Morgan Cyriel, die in zijn eerste vlog (een über originele Q&A, jawel) voor het eerst praat over de zwangerschap van Rodanya.

De vlog begint met een waslijst aan antwoorden op eigenlijk niet zo boeiende vragen. Van ‘wat is je afkomst’ tot ‘wat is je slechtste eigenschap’, Morgan beantwoordt ze allemaal. Een echte Q&A dus, je kent het wel. Pas bij minuut 7 trapt Morgan Het Onderwerp af: wordt hij nou vader of niet? En daar windt Morgan geen doekjes om: hij bevestigt dat hij inderdaad vader wordt. ‘Ja, ik krijg samen met Rodanya een klein kindje, een klein jongetje. Ik zie het echt als een blessing.’

Ook legt hij uit waarom hij zich lange tijd op de achtergrond heeft gehouden en niet heeft gereageerd op Rodanya’s zwangerschap (of vlog, you name it). ‘De reden hiervan is voornamelijk omdat ik vind dat de kleine hier niet voor heeft gekozen. Het is een human being die hier niet voor heeft gekozen. Dus hij hoeft niet bedolven te worden onder allerlei speculaties en meningen van mensen. Ik en Rodanya staan in de schijnwerpers, maar hij kiest er niet voor.’

Hij haalt ook een aantal roddels aan: ‘Er werd ook gezegd dat ik niets te maken zou willen hebben met de kleine. Dat is totaal niet waar. Ik heb het wel even moeten laten bezinken, want het was onverwachts.’ Mocht je echt niets beter te doen hebben met je tijd, dan kun je de vlog van Morgan hieronder bekijken (#guntoekomst).

Bron: YouTube, RTL Boulevard | Beeld: YouTube