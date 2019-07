Haartrend: (light) rainbow. Iets voor jou?

Alleen wat roze in je haar is voor de meeste mensen al een behoorlijke stap (te ver). Maar de echte durfal gaat verder en kleurt zijn manen alle kleuren van de regenboog. Nu is er een nieuwe trend: ‘light rainbow’. Je verft je haar dan nog steeds in alle kleuren, maar nu in de pastelvariant.

We hebben hieronder wat voorbeelden op een rijtje gezet. Want naast de rainbow en unicorn-varianten is er dus ook de zachtere ‘light rainbow’ variant. Je zou denken dat dit een toegankelijker optie is als je de rainbow en unicorn kleuringen te heftig vindt. Toch moet je een aantal dingen in het achterhoofd houden.

Vervaagt in een oogwenk

Kapper Jelle Bogaerts vertelt aan HLN.be dat je met twee dingen rekening moet houden. Ten eerste moet je je haar blond willen kleuren, als je dat nog niet bent. De pasteltinten kunnen namelijk alleen op blondies worden aangebracht. Daarbij blijven de zachte kleuren niet lang zitten. Als je beschadigd of gevoelig haar hebt kun je na een paar wasbeurten al met regenboog-loos haar rondlopen. Wat dan rest is coupe blonde, en daar moet je net zin in hebben.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝒩𝒶𝓁𝓁𝑒𝓁𝒾 ✨ (@nellyzuela) op 20 Jun 2019 om 6:35 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Texarkana, Tx (@haileymahonehair) op 30 Jun 2019 om 6:24 (PDT)

En dan de ‘light rainbow’ variant:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SMUKKE (@smukkehair) op 19 Apr 2019 om 11:16 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jelle Bogaerts (@humandetails_jelln) op 6 Feb 2019 om 4:18 (PST)

Bron: HLN.be | Beeld: Instagram, iStock

