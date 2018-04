Haast niet meer te ontkennen: ‘Mezdi vormt een setje met deze verleider’

We zitten midden in een bijzonder heftig seizoen van Temptation Island en er is een hoop te doen om de verleiders en koppels. Ook vandaag duikt er weer een opmerkelijk nieuwtje op, dat weinig goeds betekent voor de toekomst van de relatie van Mezdi en Daniëlle, voor wie we toch nog een sprankje hoop hadden…

Oud zeer

Dat Daniëlle uiteindelijk niet met haar temptation Fabrizio zou eindigen, werd duidelijk toen verleidster van vorig jaar Pommeline en de volgetatoeëerde Vlaming vorige week bekendmaakten samen te zijn. En hoewel Fabrizio en Mezdi gisteren nog verwikkeld waren in een smeuïg conflict op Instagram Stories, lijkt deze puur gebaseerd op oud zeer, want ook Mezdi lijkt zijn geliefde Daniëlle te zijn verloren in de strijd op Temptation Island.

O-ver-duidelijk

Momenteel wijst alles er namelijk op dat Mezdi tóch is gevallen voor de charmes van één van de verleidsters uit het programma; niemand minder dan de sexy Yasmine (20):

Op hun Instagram Stories komen ze geregeld bij elkaar voorbij en uit een recent kiekje dat we spotten in het verhaal van Yasmine, blijkt dat de twee meer doen dan alleen gezellig chillen. Yasmine deelde gisteren namelijk een foto van Mezdi… slapend… in een bed… in Heerenveen (also known as: Mezdi’s woonplaats!). ‘Sleepy head’, luidt de tekst die ze in het beeld plakte.

Niet meer te ontkennen

Eerder werden de twee al samen gespot in een spa en verschenen ze vrij vaak op dezelfde feestjes. 1+1=2, zou je zeggen. Helaas moeten we nog even geduld hebben tot het einde van het seizoen voordat ons verteld wordt hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. Al valt deze romance volgens ons eigenlijk niet meer te ontkennen…

Beeld: Still uit video, RTL