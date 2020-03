Met deze hacks blijft je verse eten lang goed in de vriezer

We proberen zo min mogelijk naar buiten te gaan deze dagen. Daarom kan het handig zijn om boodschappen te doen voor een aantal dagen. Je kunt kiezen voor ingevroren voedsel – dat wordt vaak vers ingevroren en is dus een top keuze – en dat kun je lang bewaren in de vriezer. Maar je kunt natuurlijk ook vers eten bereiden en vervolgens invriezen om de houdbaarheid te verlengen.

Een vriezer is een must have voor velen. Door eten in te vriezen zorg je ervoor dat je er langer van kunt genieten. Maar hoe kun je je eten nou het beste invriezen? Daar bestaan – ja echt – een aantal life hacks voor die we je echt niet kunnen onthouden.

Bakpapier

Fruitsoorten zoals bessen, kersen, perziken, pruimen en nectarines zijn prima in te vriezen. Hoe je dat dan het beste doet? Was de vruchten en droog ze daarna goed af. Snij de vruchten in plakjes en gebruik bakpapier om tussen de de plakjes te leggen. Zo plakken ze niet aan elkaar. Als het fruit eenmaal bevroren is, kun je het fruit in een afgesloten bakje doen en vervolgens één portie per keer opscheppen.

Heet water

Als je verse groenten langer wil bewaren, kun je ervoor kiezen om ze in te vriezen. De meeste groenten kun je het best invriezen nadat je ze in kokend water hebt geblancheerd. Dat zorgt ervoor dat het product minder snel afbreekt en verlengt de tijd dat je het in de vriezer kunt bewaren. Het hete water voorkomt dat groenten oxideren door de enzymreacties te stoppen waardoor ze anders bruin zouden worden.

Maak porties

Wil je je versgemaakte soep of restjes van je verse maaltijd bewaren? Maak er porties van en verdeel het over bakjes, voordat je het invriest. Let op: zorg dat het af is gekoeld voor je het in de vriezer stopt en dat er zo min mogelijk lucht bij komt. Op die manier kun je een soepje drie (!) maanden bewaren.

Welke etenswaren kun je beter uit de vriezer laten? Waterhoudende voeding als sla, selderij of rauwe aardappels.

