Haha: Hillary Clinton heeft slechts drie woorden nodig om NASA de mond te snoeren

Afgelopen vrijdag had een grote historische mijlpaal voor de ruimtevaart moeten zijn. Voor het eerst zou er een all-woman ruimtewandeling plaatsvinden. Totdat NASA een van de vrouwen alsnog verving door een man, want, zo luidde het argument, ‘er was een probleem met de ruimtepakken.’ Hillary Clinton was het hier niet mee eens en liet van zich horen.

Begin deze maand kondigde NASA het heugelijke nieuws aan: er zou een ruimtewandeling met alleen vrouwelijke astronauten plaatsvinden. Maar toen werd bekend dat astronaut Nick Hague de plaats zou innemen van Anne McClain, die samen met collega Christina Koch de wandeling in eerste instantie zou maken.

De reden? NASA zou niet genoeg ruimtepakken in maat M ter beschikking hebben. Excuse us, say what? Dat lichten we even verder toe: McClain heeft de afgelopen maand geoefend in ruimtepakken van zowel maat M als maat L. Uiteindelijk bleek de maat M een betere fit.

Maar: collega Koch heeft ook maat M en daar is NASA – blijkbaar – niet op voorbereid. NASA heeft dus wel voldoende ruimtepakken in maat L op voorraad, maar maatje M? Ho maar.

Hillary says it best

Toen Hillary dit nieuws vernam via een artikel in the Guardian, maakte ze direct korte metten met NASA. Haar oplossing: ‘make another suit.’

Make another suit. https://t.co/mu9w13xsi0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 26 maart 2019

‘We have a problem’

NASA kwam er later op terug en lichtte toe: ‘Ter verduidelijking, we hebben meer dan één ruimtepak in maat M beschikbaar, maar om op schema te blijven met @Space_Station-upgrades, is het veiliger en sneller om ruimtewandtoewijzingen te veranderen dan ruimtepakken opnieuw te configureren.’

We’ve seen your tweets about spacesuit availability for Friday’s spacewalk. To clarify, we have more than 1 medium size spacesuit torso aboard, but to stay on schedule with @Space_Station upgrades, it’s safer & faster to change spacewalker assignments than reconfigure spacesuits. pic.twitter.com/tPisBHaF2p — NASA (@NASA) 26 maart 2019

Bijzonder, NASA!