Haha: Meghan Markle krijgt slappe lach tijdens optreden van jongenskoor

Na veel plekken in Australië te hebben bezocht, vlogen Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji, om daar de bevolking te ontmoeten. Tijdens een optreden van een jongenskoor kreeg Meghan ineens de slappe lach: de tranen rolden over haar wangen.

En dat zorgde uiteraard voor heel leuke beelden.

Spontaan

Tijdens Harry en Meghans bezoek aan het eiland Tongatapu mocht het koningspaar genieten van een optreden van het Tupou College Boys Choir. Harry en Meghan werden zo overvallen door het enthousiaste optreden van de groep, dat ze spontaan in lachen uitbarsten.

Tranen van het lachen

In 2o16 werd het eiland getroffen door het voor zwangere vrouwen gevaarlijke zikavirus en daarom zong het koor – nu Meghan in verwachting is – een lied over het afweren van muggen. En als je voor de hertog en hertogin van Sussex mag optreden, maak je er natuurlijk een spectaculair optreden van… De jongens maakten hun optreden dan ook compleet met danspasjes en wat zoemende geluiden. Prins Harry deed nog z’n best om zijn lach onder controle te houden, maar bij zijn vrouw lukte dat niet bepaald: de kreeg spontaan de slappe lach. Heer-lijk!

Prince Harry and Meghan Markle were all smiles while watching a Tongan choir perform an anti-mosquito song at a ceremony on the island of Tongatapu. pic.twitter.com/1Uh3qeChMV — NBC News (@NBCNews) October 26, 2018

#MeghanMarkle and #PrinceHarry caught serious a case of the giggles, to the point that Meghan had actual tears. 🤣 pic.twitter.com/l8MYe3HXVC — InStyle (@InStyle) October 28, 2018

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte