Haha: Ryan Reynolds schrijft prachtige review over zijn eigen gin merk

Sinds februari 2018 is de man van Blake Lively de trotse eigenaar van Aviation Gin, inderdaad, een gin merk. Uit naam van ‘Champ Nightengale’ besloot Ryan een review achter te laten op Amazon om te vertellen hoe ‘amazing’ en ‘smooth’ de gin smaakt.

Máár, naast de verrukkelijke smaak beschrijft ‘Champ’ ook wat er mis is met de gin. Hij weet niet meer wat er gebeurd is. Het leukste van alles? Ryan kreeg zijn eigen review door iemand toegestuurd als tip. Lees en lach, hieronder.

I loved this review of Aviation Gin someone sent me after I wrote it. pic.twitter.com/YZN4KI0ATD

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 22 juni 2019