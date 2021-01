Hailey Bieber rockt ‘baby braids’ en een nineties trend is herboren

Hailey Bieber kan een vuilniszak aandoen en er nog knap uitzien. Dat moge duidelijk zijn. Het liefje van Justin Bieber word je natuurlijk niet zomaar. Nu rockt het topmodel een al láng vergeten nineties hairdo, waarmee ze de trend weer op de kaart zet. Geloof ons: de ‘baby braids’ zijn terug.

Die voorspelling deelt celebrity hairstylist Laura Polko, die benadrukt dat de vlechtjes rondom je gezicht een grote opmars zullen maken in 2021.

Back to the nineties

Baby braids. Het klinkt niet echt als iets voor de volwassen vrouw, maar toch wordt de hairdo uit de jaren ’90 door een aantal sterren al gedragen. En ja, die sterren zijn hun tienerjaren al ontgroeid. En ja, ze zijn ook topmodel en kunnen dus alles dragen zonder een flater te slaan, maar toch. Naast Hailey Bieber is namelijk ook Bella Hadid al met de kinderlijke vlechtjes gespot.

Kinderachtig kapseltje

Wat het zijn? Fun, flirty en een tikkeltje kinderachtige vlechtjes die je na het maken van een middenscheiding langs je gezicht vlecht. Je weet wel, zoals je moeder vroeger maakte zodat je haren niet in je gezicht hingen. Hip? In wording. Handig? Dat zonder twijfel. Al helemaal als je last hebt van een uitgegroeide pony en onhandelbare plukjes.

Haarspeldjes

‘Je kunt niet meer door Instagram of TikTok scrollen zonder de op de jaren 90 geïnspireerde haarstijlen te zien, zoals staartjes, haarclips en sinds kort ook de baby braids’, aldus Laura Polko. ‘Het oogt kinderachtig, maar dat mág ook. Je kunt het zelfs nog meer nineties laten ogen door er accessoires aan toe te voegen. Denk hierbij aan vlinderclips, felgekleurde elastieken en of andere haarspeldjes’.

