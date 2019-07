Hakuna Ma-Meghan: ‘Queen B’ en Meghan ontmoeten elkaar eindelijk op rode loper

Gisteravond beleefde de live action-versie van ‘The Lion King’ haar Europese première in Londen. De avond kreeg een bijzonder en koninklijk randje, en níet alleen vanwege het hoofdpersonage van de film, de ‘leeuwenkoning’.

Royals onder elkaar

Niemand minder dan zangeres Beyoncé en haar man JAY Z vlogen voor de feestelijke gebeurtenis namelijk naar de Britse hoofdstad. Daar ontmoette de ‘Queen’ (B) van de muziekindustrie dan eindelijk de kersverse royal die zij zo bewondert: Meghan Markle verscheen met echtgenoot prins Harry eveneens op de rode loper.

Het moest er een keer van komen

Fans keken al maanden uit naar de ontmoeting, zeker sinds Beyoncé en JAY Z in februari een eerbetoon brachten aan Meghan. De twee wonnen als The Carters de prijs voor beste internationale groep en accepteerden de prijs in een vooraf opgenomen filmpje. Daarin staan ze voor een schilderij van Meghan Markle, afgebeeld als koningin. De video, een eerbetoon aan de hertogin vanwege Black History Month, ging snoeihard viral. Beyoncé schreef later op haar website dat ze Meghan bewondert, als eerste zwarte lid van de Britse koninklijke familie.

Bey breekt protocol

Gisteravond maakte Queen B dan ook eindelijk echt kennis met haar ‘Queen Meghan’. Daarbij braken zij en JAY Z echter wel (lekker rebels) het koninklijke protocol. Volgens bronnen van Entertainment Tonight kwam het muziekpaar tegen de afspraken in pas ná het koninklijke stel aan. Verder noemde Beyoncé Meghan, die van oorsprong Amerikaans is, “mijn prinses”. Die titel heeft de hertogin van Sussex niet.

Kort gesprek

In het bijzijn van de pers spraken de twee stellen elkaar kort voorafgaand aan de film. Ze hadden het vooral over hun kinderen. Beyoncé en Jay-Z feliciteerden het koninklijke echtpaar met de geboorte van hun zoontje Archie in mei, en noemden de baby “prachtig”. Harry informeerde volgens verschillende media naar de kinderen van de zangeres en rapper, de tweejarige tweeling Rumi en Sir en dochter Blue Ivy van zeven.

Videobeelden van de ontmoeting:

Prince Harry and Duchess of Sussex Meghan Markle meet Beyoncé & JAY-Z. 🦁👑💛 pic.twitter.com/SveJX9kDez — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 14 juli 2019

Fans van beide dames zijn door het dolle na de ontmoeting:

Queen Beyoncé and Princess Meghan hugging each other❤️💯. I have been found dead y’all. #LionKing pic.twitter.com/AxLfxzrffv — TV Fanatic (@Khaleesi_Hodan) 14 juli 2019

BEYONCE & MEGHAN MARKLE!!! OMG OMG OMG pic.twitter.com/vr9hQHS7vV — 𝒂𝒓𝒊𝒔𝒌𝒂 (@meghmarkle) 11 juli 2019

Beyoncé meeting Meghan Markle and calling her ‘My Princess’ gave me chills. pic.twitter.com/dMEpQQ0GE3 — Ashleigh Louise (@LOUHENNESSYx) 14 juli 2019

