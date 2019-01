Hakuna Matata Meeow: fans van The Lion King gaan zelf alvast aan de slag met hun Simba (hilarisch)

De remake van The Lion King, die komende zomer uitkomt, wordt nu al de film van 2019 genoemd. Inmiddels is de trailer op YouTube al 57 miljoen keer bekeken en worden fans gek. Want 17 juli duurt nog héél lang. Daarom nemen sommige fans het heft in eigen handen: zij kronen hun kat tot Simba.

Film van de millennial generatie

Toen de tekenfilm van The Lion King in 1994 uitkwam, was een ding duidelijk: deze film behoort voor veel kinderen van toen tot de het summum van hun jeugdsentiment. Al die kinderen zijn nu groot en klaar voor een remake van hun lievelingsfilm. Want waar remakes zelden het origineel kunnen evenaren, lijkt The Lion King 2019 zijn origineel te overtreffen. De live action versie van de tekenfilm is namelijk niet van echt te onderscheiden en ziet er zo realistisch uit, dat Simba inderdaad tot leven komt.

Hakuna Matata Meeow

En over Simba gesproken, kattenbaasjes gaan massaal met hun kat aan de haal om Simba hoogstpersoonlijk tot leven te brengen. Juist omdat Simba zó echt lijkt, lijkt iedere kat nu op Simba. Zie jij het verschil…?

