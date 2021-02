Halle Berry: ‘De alimentatie die ik mijn ex moet betalen is afpersing’

Sinds Halle Berry en haar man Gabriël Aubry gescheiden zijn, betaalt ze hem braaf alimentatie voor de zorg voor hun 12-jarige dochtertje Nahla. Het bedrag dat ze maandelijks moet afstaan vindt de actrice echter zo hoog, dat ze spreekt van ‘afpersing’.

De 54-jarige actrice hield een rant op Instagram over hoe ze zich ‘misbruikt’ voelt. Hoewel ze – classy as she is – haar ex niet bij naam noemde, zinspeelde ze op hoe het 44-jarige model naar verluidt zijn ‘luxe levensstijl’ financiert met haar alimentatie, in plaats van dit te gebruiken voor de zorg van Nahla.

Belachelijk hoge alimentatie

Halle Berry en Gabriël Aubry hadden een relatie van 2005 tot 2010. Nadat ze een punt achter hun relatie zetten, kreeg Halle de opdracht om hem vanaf 2014 maar liefst $16.000 per maand aan alimentatie te betalen. Dit bedrag werd destijds gebaseerd op haar hoge salaris van $4,7 miljoen op dat moment. Inmiddels is de financiële situatie van de actrice flink veranderd, maar alsnog moet ze hetzelfde maandelijkse bedrag overmaken.

Afpersing

In eerste instantie plaatste Halle alleen een quote op Instagram om stoom af te blazen. Maar in de comments onder de foto kreeg ze zoveel bijval, dat ze toch iets meer details heeft gegeven. ‘Het heeft heel veel kracht en hard werk nodig om het te kunnen betalen’, schrijft Halle in een comment, eraan toevoegend, ‘het is verkeerd en het is afpersing!’

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry)

Ongelijkheid

Ze vervolgt: ‘Ik betaal het nu al tien jaar. Ik heb het gevoel dat als een vrouw of man steun moet betalen die veel meer is dan wat redelijkerwijs nodig is om het kind te helpen ondersteunen, dat verkeerd is!’ De actrice liet verder weten dat hoewel sommige ouders ‘misschien hulp nodig hebben’, ze vindt dat ‘in deze moderne tijd zowel mannen als vrouwen de verantwoordelijkheid hebben om financieel voor hun kinderen te zorgen en hard te werken om dat te kunnen doen.’

‘Kinderen gebruiken om geld te krijgen om een ​​levensstijl te leiden die ze niet alleen niet verdienden, maar die ver boven de redelijke behoeften van het kind uitsteekt, is verkeerd’, besluit ze haar relaas.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Stylecaster| Beeld: Getty